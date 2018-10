HRVATSKI PRVAK NA PRAGU RAJA: Kapetan i mlada nada otkrili što je ključ preporođenog Dinama

Lani su promijenili tri trenera i izgledali su loše, ali to se promijenilo dolaskom Bjelice.

S osmijesima na licima i odličnog raspoloženja igrači i stručni stožer Dinama pojavili su se dan nakon pobjede u Slovačkoj na druženju s novinarima ispod maksimirskih tribina.

“Nismo baš dobro počeli utakmicu, gubili smo 1:0, ali mislim da smo u drugom dijelu puno bolje odradili. Pokazali smo karakter i stvarno se vidjelo da smo ekipa. Borili smo se do kraja, pobijedili i imamo devet bodova. Mislim da smo jednom nogom prošli dalje. Trebamo samo jedan bod, mislim da je to potpuno moguće. Imamo tri utakmice i završit ćemo posao do kraja”, rekao je prisutnima Izet Hajrović. S njim su se složili i suigrači.

Sretni rezultatom

“Svi smo sretni radi ovog rezultata. Utakmica je bila teška, pokazali smo karakter i vratili se nakon 1:0. Nije baš bilo dobro u startu, igrali smo njihovu igre, ali u drugom dijelu bilo je više prostora i lakše smo došli u prilike. Nadam se da ćemo u idućoj utakmici matematički osigurati povijesni rezultat. U zadnjih ne znam koliko nisam zabio gol, ali nisam odustao. Stvarno sam sretan zbog svog pogotka”, dodao je Mislav Oršić.

Ivan Šunjić i Arijan Ademi otkrili su tajnu uspjeha ove generacije.

Ginu jedan za drugog

“Sigurno da je atmosfera odlična u momčadi, ginemo jedan za drugog, a to se vidi i na terenu. Bilo je jako teško u Trnavi, malo nenogometna atmosfera na zatvorenom stadionu. Imali smo podršku 200-tinjak navijača, značilo nam je puno što su uz nas. Bili su nam vjetar u leđa i hvala im na podršci”, kazao je Šunjić.

“Želimo osigurati to proljeće. Nakon toga ćemo gledati prema drugoj fazi. Puno puta sam rekao da su igrači međusobno kliknuli, kao i s trenerom. Napravila se takva atmosfera, karakterni momci i spojila se ta kemija. Pokazalo se uspješnim”, poručio je Ademi.

Strijelac izjednačujućeg pogotka Mario Gavranović smatra da su zasluženo slavili.

“Vratili smo se s tri boda u Zagreb. Pokazali smo momčadski duh i vrlo smo blizu našeg cilja. Mogli smo zabiti i ranije, ali na kraju je sve dobro ispalo. Dobili smo zasluženo utakmicu i sad čekamo još taj jedan bod. Jako smo blizu proljeća”, rekao je Gavranović, čije riječi prenosi službena stranica Dinama.