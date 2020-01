S proljetnim dijelom sezone stižu novosti u hrvatsko prvenstvo

Hrvatski nogomet uskoro će ispisati još jednu povijesnu stranicu. Posljednjeg dana mjeseca na rasporedu je prva utakmica proljetnog dijela HNL-a između Intera i Istre u Zaprešiću. Bit će to prva utakmica na kojoj će suci imati pomoć VAR-a.

“Sve je sjelo na svoje mjesto. Edukacija je trajala deset mjeseci. Bile su opsežne edukacije, pune izazova, različitih testiranja, sve to bilo je pod okriljem i pod kontrolom Međunarodne nogometne federacije. Vjerujem da su stadioni pripremljeni, optički kabeli, VAR sobe, tehnologija. Mislim da su Hrvatski nogometni savez i sudačka organizacija spremni”, rekao je povodom toga u emisiji Stadion stručni komentator HRT-a Mario Strahonja.

Četiri slučaja

“To je alat koji signalizira jasne i očigledne pogreške i to samo u četiri slučaja: kazneni udarac, posebno pogodak, isključenje igrača i identifikacija igrača. Najviše problema bit će u tzv. fazi napadačkog posjeda. Postoji određena točka od koje se gleda kretanje akcije. Ta napadačka točka je onaj trenutak u akciji gdje ekipa koja je u posjedu lopte vidljivo kreira napad za postizanje pogotka. To određuje VAR sudac stiskanjem jednog gumba u VAR sobi. Taj trenutak je vrlo važan jer se od njega radi snimka, i u slučaju da se dogodi incident ili propušteni incident ili previd suca od tog se trenutka analizira ta akcija. Važna je i za brzinu pregleda snimke. Uigranost i koordiniranost sudačkih timova i komunikacija između njih je iznimno važna”, dodao je i još jednom razjasnio sve nedoumice oko upotrebe ove tehnologije.

Određene teškoće

“Imate dvojbenu situaciju u slučaju zaleđa. Ako pomoćnom sucu miriše na zaleđe on ima obvezu i uputu pustiti takvu situaciju. Nakon nekoliko sekundi može se dogoditi pogodak, može lopta otići izvan granica terena za igru ili se može odgoditi napad. U sve tri situacije pomoćni sudac mora podići zastavicu u zrak, pet do osam sekundi nakon te situacije što će biti nerazumljivo gledateljima. Ako se dogodi pogodak, VAR tehnologija će reći je li ispravan po pitanju zaleđa, izađe li lopta ili se odgodi napad sudac će podići zastavicu i bit će proglašeno zaleđe. U geometrijskom dijelu oko zaleđa VAR je gotovo savršen, ali gdje je uključen ljudski faktor, a uključen je ponajviše kod prosuđivanja prekršaja u kaznenom prostoru, bit će određenih teškoća. Znamo da tu postoji slobodno sudačko uvjerenje koje spada u sivu zonu. To nije jasna i određena pogreška propisana protokolom”, završio je.