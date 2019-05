HRVATSKI KOŠARKAŠKI IZBORNIK O TALENTIRANOM IGRAČU KOJI JE IZABRAO SRBIJU: ‘Žao mi je, ali bilo je očekivano. Možda i bolje’

Tri zemlje se borile za mladog košarkaša

Nakon što je u petak postalo poznato da je mladi košarkaš Mario Nakić odlučio da će igrati za reprezentaciju Srbije, iako je imao ponude Hrvatske i Španjolske, svoje viđenje te situacije ponudio je hrvatski izbornik Veljko Mršić.

‘Probali smo, ali nije prošlo’

‘Kad smo pričali prije nekoliko dana, rekao sam da očekujem da će ipak izabrati Srbiju. Tako da me ovo nije iznenadilo. Žao mi je, ali ovo je bilo očekivano. Probali smo sve, ali nije prošlo. Što je, tu je, idemo dalje. Možda je i bolje ovako. Bolje da za Hrvatsku igraju oni koji to žele, nego oni koji bi to napravili radi nekog interesa. Neki cilj se mora poštivati’, izjavio je Mršić za Index.

Talentirani 17-godišnji Nakić jedan je od najtalentiranijih europskih košarkaša. Proglašen je najkorisnijim igračem juniorske Eurolige, a nastupa za Real Madrid, a vijest o njegovoj odluci da igra za Srbiju na Twitteru je potvrdio srpski izbornik Aleksandar Đorđević.

Sve čestitke, sine….čekamo te🇷🇸🏀💪😏

Congrats, son…we r waiting for u! pic.twitter.com/07n3Jcslas — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) May 23, 2019

