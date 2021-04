HRVATSKI KOŠARKAŠI PONOVNO ODUŠEVILI: Clippersi i Jazzeri stigli do novih pobjeda, Zubac briljirao, Babo bio dobar

LA Clippersi su sinoć kod kuće sa 117-105 pobijedili Memphis Grizzliese, a Ivica Zubac je pobjedi pridnio sa 18 koševa, dok je Utah Jazz Bojana Bogdanovića također upisao pobjedu u gostima protiv Houston Rocketsa u kojoj je hrvatski reprezentativac sudjelovao sa 14 ubačaja.

ZUBAC VODIO CLIPPERSE DO POBJEDE: Hrvat se na parket vratio dvije minute prije kraja, njegova ekipa odmah preokrenula

Clippersi, koji su igrali i bez Kawhija Leonarda i bez Paula Georgea, zaostajali su čak 18 koševa koje su ipak uspijeli nadoknaditi i preokrenuti rezultat u svoju korist, a Zubac je odigrao 32 minute i 19 sekundi i u tom vremenu je ubacio 18 koševa uz šut iz igre 6/11, pridodavši tome sedam skokova, tri asistencije i dva bloka.

The Clippers have won 10 of their last 11 games.

18-5 since All-Star break.

They beat the Grizzlies tonight without PG, Kawhi, Rondo or Reggie Jackson. pic.twitter.com/WF5k2Ms4Ht

— StatMuse (@statmuse) April 22, 2021