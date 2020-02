HRVATSKI KOŠARKAŠI NAKON OGROMNE DRAME SVLADALI NIZOZEMCE: Druga pobjeda u kvalifikacijama, san o Euru sve je bliže stvarnosti

Tekstualni prijenos utakmice između Hrvatske i Nizozemske mogli ste UŽIVO pratiti na Net.hr-u

Hrvatska košarkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu u kvalifikacijama za EuroBasket 2021. svladavši u ponedjeljak na gostovanju u Almereu reprezentaciju Nizozemske sa 69-59 (18-21, 20-14, 9-16, 22-8).

Roko Ukić sa 14 koševa i šest asistencija, Mateo Drežnjak sa 13 poena i Darko Planinić sa 12 koševa i šest skokova bili su najistaknutiji pojedinci u hrvatskoj reprezentaciji. Po osam koševa postigli su Roko Rogić, Željko Šakić i Pavle Marčinković.

Yannick Franke sa 11 koševa te Charlon Kloof i Keye van der Vuurst de Vries sa po 10 poena bili su najefikasniji u domaćoj reprezentaciji.

Završnica presudila

Hrvatska je do pobjede u Nizozemskoj došla čvrstom obranom, kojom su natjerali suparnika na 16 izgubljenih lopti. Posebno dobro su izabranici Veljka Mršića zaustavili nizozemske napade u posljednjoj četvrtini i u završnih pet i pol minuta utakmice. Tad su napravili završnih 14-4 i na kraju ostvarili uvjerljivu pobjedu te kompenzirali loš napadački učinak iz prvih pet i pol minuta drugog poluvremena u kojima su ostali bez koša.

Hrvatska je u završnih 3:19 minuta ušla s minimalnim vodstvom 60-59. Nizozemci su do kraja utakmice ostali bez ubačaja, a Šakić, Marčinković, Drežnjak i Rogić svojim su koševima odveli hrvatsku reprezentaciju do pobjede kojom su izabranici Veljka Mršića napravili veliki korak ka plasmanu na EuroBasket na koji će otići tri najbolje reprezentacije iz svake kvalifikacijske skupine.

Duga pauza

Hrvatska je vodeća reprezentacija skupine D sa maksimalnim učinkom 2-0. Nizozemska je druga sa 1-1, a Švedska i Turska imaju po jedan poraz.

Sljedeće utakmice u kvalifikacijama za EuroBasket 2021. hrvatski košarkaši će imati za devet mjeseci, kad će 26. studenoga biti domaćini reprezentaciji Turske, a tri dana poslije gostovati u Švedskoj.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo

Hrvatska – Nizozemska 69:59

4. četvrtina

10′ KRAJ Hrvatska je pobijedila nakon velikog mučenja i stigla do drugog trijumfa u kvalifikacijama za Eurobasket, konačni rezultat je 69:59.

9′ U zadnjoj smo minuti, Hrvatska izgleda jako dobro i ima plus pet, prednost koju ne smije ispustiti.

7′ Kakva drama u Nizozemskoj, zahvaljujući Ukićevoj trici u zadnje tri minute ulazimo s vodstvom.

4′ Hrvatska vodi! Planinić pogađa za prednost u ključnim trenutcima.

2′ Odlično otvaranje zadnje četvrtine, Ukićeva trica i Hrvatska je samo jedan poen u zaostatku.

3. četvrtina

10′ Nizozemska treću četvrtinu završava s + 4, s obzirom na stanje na terenu i slabu igru, to nije tako loš rezultat za Hrvatsku.

8′ Hrvatska se konačno probudila, no Nizozemci i dalje imaju prednost – trenutno je + 6.

6′ Hrvatska je i dalje bez koša, a Nizozemci rade 8-0. Ovo ne sluti na dobro.

4′ Loše je počela Hrvatska drugo poluvrijeme. Još nije ništa zabila ui Nizozemci su se vratili u vodstvo.

1′ Počelo je drugo poluvrijeme.

2. četvrtina

10′ Hrvatska se izvukla iz loše situacije i na poluvrijeme ide s prednošću od tri poena, 38:35 je rezultat.

8′ Hrvatska se vratila u vodstvo, fenomenalni Drežnjak ukrao je jednu loptu i u kontri zakucao za 27:26.

6′ Hrvatska se vraća, na scenu je stupio Drežnjak i napravili smo sertiju 6-0 i sada Nizozemci imaju samo jedan koš prednosti.

1′ Krenuo je nastavak susreta.

1. četvrtina

10′ Ovo nije dobro, Nizozemci su sada napravili seriju 10-2 i s prednošću završavaju prvu četvrtinu.

3′ Hrvatska je solidno počela utakmicu, no nije ostvarila značajnu prednost na startu kao protiv Švedske, rezultat je 8:5.

1′ Počela je utakmica.

Cilj Hrvatske je pobijediti Nizozemsku u drugoj kvalifikacijskoj utakmici za Eurobasket 2021. koja se igra večeras u Almereu, izjavili su i hrvatski košarkaški izbornik Veljko Mršić i kapetan hrvatske reprezentacije Roko Leni Ukić.

“Pokušat ćemo ponoviti obrambenu utakmicu kakvu smo imali protiv Šveđana. Nadam se da ćemo u napadu biti bolji, fluidniji, da će te kretnje biti prepoznatljivije, preciznije i okomitije”, kazao je izbornik Veljko Mršić najavljujući kvalifikacijsku utakmicu za Eurobasket 2021. protiv Nizozemske koja se večeras igra u 19:30 sati u Almereu u Nizozemskoj. Prijenos ćete moći pratiti na HRT 2 i SportKlubu.

“Došli smo s ciljem da ostvarimo pobjedu i da nakon dvije odigrane utakmice imamo maksimalan učinak”, dodao je.

KUKOČ SE PRISJETIO JORDANOVOG TRENUTKA ZBOG KOJEG JE CIJELA SVLAČIONICA PLAKALA: ‘Bila je to kap koja je prelila čašu’

‘Moramo podići razinu igre’

Kapetan hrvatske reprezentacije Roko Leni Ukić smatra kako je Nizozemska težak i respektabilan suparnik.

“Oni su odlično otvorili kvalifikacije. Moramo podići razinu igre u odnosu na prošlu utakmicu ukoliko želimo razmišljati o pobjedi. To jeste naš cilj, ne bježimo do toga. Učinit ćemo sve da odigramo pravu utakmicu. I mi smo dobro startali, pozitivna je atmosfera i nadamo se to iskoristiti za uspješan nastavak kvalifikacija”, ocijenio je Ukić.

Hrvatska je u prvoj utakmici kvalifikacija pobijedila Švedsku u Zagrebu sa 72:56, dok je Nizozemska bila bolja od Turske u gostima sa 72:65.