Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Rijeci svladala Cipar s minimalnih 1-0 (1-0) te osvojila prva tri boda.

NEUVJERLJIVI VATRENI STIGLI DO PRVE POBJEDE U KVALIFIKACIJAMA: Pašalić na Rujevici srušio slabašni Cipar

Strijelac jedinog pogotka bio je Mario Pašalić u 40. minuti.

🇭🇷🇨🇾

⏹️ Final whistle in Rijeka! #Croatia celebrates its first #WCQ victory on the road to Qatar 2022 – congratulations! 👏#BeProud #CROCYP #Vatreni🔥 pic.twitter.com/X0Yi7n4rwm

— HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021