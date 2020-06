HRVATSKI HIT TRENER U ITALIJI NEZADOVOLJAN NAKON PORAZA: ‘Ne zaboravite, ova je momčad sastavljena od igrača koje nitko nije htio’

Nogometaši Napolija pobijedili su na gostovanju Veronu, koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić, s 2-0 i zadržali prednost od tri boda ispred Milana u borbi za mjesto koje vodi u Europsku ligu.

Poljski napadač Arkadiusz Milik postigao je vodeći pogodak za Napoli u 38. minuti. Veroni je u 61. minuti poništen je pogodak Faraonija, jer je asistent Zaccagni prije ubačaja u driblingu loptu zahvatio rukom. Pobjedu Napolitanaca potvrdio je Meksikanac Hirving Lozano u 90. minuti.

