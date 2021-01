HRVATSKI HIT TRENER PRIZNAO DA JE NJEGOVA EKIPA ZASLUŽILA PORAZ: Mihajlovićeva Bologna uzela bodove protiv Verone; ‘Bili su bolji’

U susretu 18. kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna je pobijedila Veronu sa 1-0 ostvarivši prvu pobjedu u zadnjih devet kola.

BILIĆEV NASLJEDNIK STIGAO DO PRVE POBJEDE: WBA slavio u utakmici punoj preokreta, ali i dalje je u zoni ispadanja

Pogodak odluke zabio je Riccardo Orsolini iz kaznenog udarca u 18. minuti.

Verona coach Ivan Juric admits Bologna ‘deserved to win and did better’ than his team, but was furious over the move that led to the penalty https://t.co/Dn3r6ztq7O #Bologna #HellasVerona #SerieA #BolognaVerona #SerieATIM pic.twitter.com/Ta2o4iGY64

— footballitalia (@footballitalia) January 16, 2021