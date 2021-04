Hrvatski trener Ivan Jurić briljira na klupi talijanskog prvoligaša Verone, koju je preuzeo u ljeto 2019., u trenutku kada je taj klub ušao iz Druge u Prvu ligu i mnogi su mu predviđali ispadanje iz najelitnijeg razreda.

IVAN JURIĆ UPISAO VAŽNU POBJEDU, ALI DOBIO CRVENI KARTON: ‘Ponašao sam se lijepo većinu sezone…’

Iako su im mnogi ove i prošle sezone predviđali borbu za opstanak u elitnom društvu talijanskog nogometa, to se nije dogodilo i Verona se nalazi daleko od dna. Jurićeva momčad nakon više od pola sezone na ljestvici drži devetu poziciju, a nedavno je i otkinula bodove aktualnom prvaku Juventusu.

Hellas Verona vs the big teams after 19 games:

•3-0 vs Roma(H) ✅ (won due to technical issues on Roma's end, initial result, 0-0)

•1-1 vs Juventus(A)🤝🏼

• 2-2 vs AC Milan (A)🤝🏼

•0-2 vs Atalanta (A) ✅

• 1-2 vs Lazio (A) ✅

• 1-2 vs Inter (H) ❌

• 3-1 vs Napoli (H) ✅ pic.twitter.com/AjMxBp2I62

