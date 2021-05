Hrvatski trener Ivan Jurić napustit će Veronu i u sljedećih nekoliko dana preuzeti sedmerostrukog prvaka Italije, Torino, s kojime je dogovorio trogodišnji ugovor objavio je Sky.

Jurić će će na klupi naslijediti Davidea Nicolu i u Torinu će imati plaću od dva milijuna eura godišnje, čime je postao najplaćeniji trener u povijesti tog kluba.

O Jurićevom odlasku iz Verone nagađalo se mjesecima, nakon što se on više puta javno žalio na nedostatak ulaganja i ambicija u klubu.

