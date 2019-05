HRVATSKI BRANIČ OTVORENO: ‘Neka mi jedan novinar pokaže gdje je Gerrard izjavio da me ne želi’

Borna Barišić postao je igrač Rangersa u kolovozu 2018. godine.

Hrvatski branič Borna Barišić od početka prošle sezone igrač je škotskog Rangersa, u koji je stigao iz hrvatskog prvoligaša Osijeka. U ponedjeljak se pojavila vijest da trener Rangersa Steven Gerrard u svojim planovima za sljedeću sezonu ne vidi hrvatskog braniča Bornu Barišića, albanskog napadača Erosa Grezdu i sjevernoirskog napadača Kylea Laffertyja.

Navedeno je da je Gerrard upitan za komentar oko Grezde i Barišića. Na što je izjavio: ‘Ne želim pričati o pojedinim igračima, ali mogu reći da smo već razgovarali prije nekog vremena. Jesam li u međuvremenu vidio neke pomake? Ne previše, da odgovorim na vaše pitanje. Nažalost, kada sam stigao u klub već je tamo bilo puno igrača koji su sprečavali napredakmomčadi. Još uvijek su neki tu. Kada dođe vrijeme, pozabavit ću se time.’

‘Izvučeno iz konteksta’

Sada je Barišić ponudio svoje viđenje cijele situacije. Tvrdi da je sve izvučeno iz konteksta. ‘Neka mi jedan novinar pokaže gdje je moj trener Steven Gerrard izjavio da me ne želi, odnosno da me želi prodati? Novinari su tu stvar izvukli iz konteksta i jedina je istina da sam se vratio nakon ozljede u momčad koja je u odličnoj formi. Vezali smo četiri pobjede zaredom s jednim primljenim pogotkom i naravno da se nije odmah lako vratiti u momčad. Rangers je veliki klub s odličnim igračima i nije se uvijek lako vratiti u momčad. Zbog toga sam zadnju utakmicu bio na klupi, ali što se tiče mog odnosa s trenerom sve je u redu’, izjavio je Barišić za Sportske novosti.

Barišić je zatim vlastitim riječima opisao u kakvom je stanju: ‘ Sa mnom je sve super. Nisam uopće puno izbivao, samo dva tjedna zbog one ozljede zadnje lože kad sam igrao za reprezentaciju. Odmah sam počeo trenirati, igrali smo u međuvremenu jednu prijateljsku utakmicu, to sam odigrao. Trebalo mi je onda određeno vrijeme kako bih vratio adekvatnu tjelesnu pripremljenost. To je u škotskoj ligi jako bitno. Sad sam odlično i sve je OK. Bio sam na klupi u posljednjoj utakmici i nema nikakvih problema. U nedjelju imamo derbi sa Celticom, imat ćemo još jednu prijateljsku utakmicu, pa je onda na rasporedu zadnje kolo, dakle do kraja imamo još tri utakmice’, poručio je.