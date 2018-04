HRVATSKI BORAC PRIJE MEČA PAO U NESVIJEST, ALI IPAK UZDRMAO PROTIVNIKA: ‘To su najtvrđe šake koje sam osjetio na glavi’

“Trenutačno sam kod kuće. Ležim, bolestan sam. Ne mogu vjerovati da sam napravio tako velike greške i da uz sve to nisam slušao vlastito tijelo”, rekao je Soldić

Roberto Soldić hrvatski je borac koji je proteklog vikenda zabilježio prvi poraz nokautom u karijeri. U drugoj rundi snažnim ga je udarcem srušio Južnoafrikanac Dricus Du Plessis te je sudac morao prekinut meč.

Soldić se vratio u svoju bazu u Düsseldorfu, a kada su se dojmovi slegli, jednom Facebook objavom objasni je kroz što je sve morao prolaziti otkada je stigao u Poljsku gdje se borba održavala.





“Evo, došao sam kući bez pojasa, stvari su mi se malo slegle u glavi. Kada govorim o borbi, moram reći da u meču nisam bio borac koji je stigao u Poljsku u ponedjeljak. Od dolaska tamo, stvari su išle prema dolje, morao sam naporno trenirati jer sam imao dosta za skinuti, a uz sve sam imao mnogo medijskih obaveza. To sve mi je uzelo energiju za sam meč”, započeo je svoje izlaganje Soldić kojemu je nadimak RoboCop te potom napisao ono što nitko nije znao, a to je da je bio u nesvijesti nakon vaganja.

“Nakon što smo se izvagali, u hotelu se rušim u nesvijest. Gubim se s planete na 30 sekundi, bili smo u tom trenutku bez liječnika. Ovo mi se prvi put u životu dogodilo i bio sam u šoku. Mislio sam da mogu ići dalje, da ću se vratiti i biti jak za dvoboj, a iz KSW-a su mi sugerirali da ne idemo liječnicima jer će me zadržati u bolnici. Tada se ne bih mogao boriti što mi je bilo još gore. Odlučio sam ostati u hotelu.

‘Bio sam živi mrtvac’

Bio sam žut, živi mrtvac. Pokušali smo me vratiti unoseći u mene veliku količinu vitamina. U samom meču sam se osjećao kao smeće. U meč sam ušao s idejom da što prije završim nastup i izađem iz kaveza kao pobjednik. Bez ikakvog uživanja u meču, što mi se prvi put dogodilo u životu…

U prvoj rundi sam ga imao, no on je preživio i nekako se izvukao. Zadnjih minutu mi se penje na leđa što sam lako obranio jer imam dobro znanje BJJ-a. Zahvat nije bio ispod brade, dobro pogledajte vi stručnjaci koji tvrdite drugačije. Na kraju runde sjedam na stolicu i pitam trenera jel me uopće udario jer ponovno od iscrpljenosti osjećam da bih mogao pasti u nesvijest. Borim se sam sa sobom i s protivnikom. Ulaznim u drugu rundu, a da uopće nisam svoj. Čim sam dobio taj udarac pao sam jer tijelo više nije moglo podnijeti sve to.

Trenutačno sam kod kuće. Ležim, bolestan sam. Ne mogu vjerovati da sam napravio tako velike greške i da uz sve to nisam slušao vlastito tijelo”, zaključio je Soldić za kojeg je kobno bilo skidanje kilograma uoči dvoboja.

‘Najtvrđe šake na mojoj glavi’

Ali, kako i sam tvrdi, prvu je rundu odradio odlično, a to je priznao i njegov protivnik Du Plessis:

“To su bile najtvrđe šake koje sam ikada osjetio na svojoj glavi. Ja sam prvak u dvije organizacije. Osvajao sam turnire u kick boksingu, u boksu i u BJJ.-u. I zato sam bio pripremljen za Soldića na sve moguće načine”, izjavio je Južnoafrikanac koji je novi KSW prvak, prenosi Fightsite.