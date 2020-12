HRVATSKE RUKOMETAŠICE DOZNALE S KIM ĆE SE BORITI ZA TREĆE MJESTO: U nedjelju ih čeka još jedan težak izazov

Rukometašice Norveške i Francuske borit će se za zlatnu medalju na Europskom prvenstvu koje će u nedjelju završiti u danskom Herningu, gdje su Norvežanke u polufinalu nadigrale Dankinje sa 27-24 (10-13), nakon što je u prvom polufinalu Francuska sa 30-19 (15-5) bila bolja od Hrvatske.

[FOTO, VIDEO] HRVATSKA JUNAKINJA SLOMILA SE PRED KAMERAMA: Uspjela je reći samo pola rečenice, nije izdržala; No, i s tim je sve rekla

Drugo polufinale odlučeno je u posljednjih 12 minuta u koje su reprezentacije ušle izjednačene (21-21). Norvežanke su bile preciznije i efikasnije u završnici te zasluženo po 11. put izborile nastup u finalu, dok će Danska treći put u borbu za broncu. Norvežanke je do pobjede predvodila Nora Mork sa šest pogodaka, a vratarke Solberg i Lunde su zajedno imale 11 obrana. Bidstrup je sa sedam golova bila najefikasnija igračica Danske, čija je vratarka Sandra Toft imala 12 obrana.

RESULT: @NORhandball 🇳🇴 reach their 11th EHF EURO final after defeating @dhf_haandbold 🇩🇰 27:24 with a superb second half#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/qkZFXjjXrV

— EHF EURO (@EHFEURO) December 18, 2020