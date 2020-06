HRVATSKE RUKOMETAŠICE DOBILE TEŠKU SKUPINU NA EUROPSKOM PRVENSTVU: Igrat će protiv svjetskih prvakinja

Rukometašice Hrvatske smještene su u skupinu C (Trondheim) Europskog prvenstva 2020. zajedno sa aktualnim svjetskim prvakinjama Nizozemkama, te reprezentacijama Mađarske (sedme na prošlom EP 2018) i Srbije (11. na prošlom EP), odlučeno je u četvrtak na ždrijebu skupina u Beču.

Europsko prvenstvo rukometašica, na kojem sudjeluje 16 ekipa podijeljenih u četiri skupine, igrat će se od 3. do 20. prosinca, a domaćini su Norveška i Danska. Tri najbolje reprezentacije iz svake skupine plasirat će se u drugi krug u kojem će se formirati dvije skupine sa po šest ekipa. Nakon drugog kruga slijedi polufinale i finale.

Realistic and optimistic: Organisers look ahead to Women's EHF EURO 2020.

@EHF President Michael Wiederer:

“The current global health situation is very challenging for all sports…cancellation is currently not seen as an option.”https://t.co/gAAKVtUzXi#ehf #handball

— Andrew McSteen (@awmcs) June 18, 2020