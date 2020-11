Hrvatski reprezentativci sreli su se u utorak, a opet bi se trebali družiti idućeg tjedna

U susretu 3. kola Lige prvak Real je stigao do prve ovosezonske pobjede. U skupini B slavio je protiv Intera s 3:2. Prvo je zabio Karim Benzema (25), a potom Sergio Ramos (33) glavom nakon kornera kojeg je izveo Toni Kroos.

No, Inter se uspio vratiti. U 35. minuti Marcelo Brozović je dodao Barelli, a ovaj je petom proslijedio za Lautara Martíneza, koji trese mrežu. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić u 68. minuti zabija za 2-2. No, Real ipak stiže do prve ovosezonske pobjede, a strijelac je bio Brazilac Rodrygo u 80. minuti.

Modrić with Brozović and Perisić before the game against Inter Family🇭🇷 pic.twitter.com/CuLxlb6QFD — 𝐸𝓁𝑒✵ (@ModricEle) November 5, 2020

Brozović je odigrao cijeli susret za Inter, a Ivan Perišić je igrao do 78. minute, dok je Luka Modrić za Real ušao u igru u 78. minuti. S te utakmice posebno je za hrvatske navijače bio zanimljiv trenutak kada je Perišić izlazio iz igre a Modrić ulazio o čemu više možete pročitati ovdje.

A dva dana nakon susreta procurila je snimka srdačnog susreta trojice hrvatskih reprezentativaca u tunelu prije početka utakmice. Modrić se srdačno pozdravio s Interovim dvojcem i izmijenio nekoliko rečenica. A sva trojice trebala bi se, inače, idućeg tjedna pojaviti na okupljanju reprezentacije uoči prijateljske utakmice Turskom te obračunima u ligi nacija sa Švedskom i Portugalom.