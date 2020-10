HRVATSKA U NELJUDSKIM UVJETIMA JEDVA SVLADALA ŠVEDSKU: Kramarić i Vlašić prekrasno zabili, ali Perišić ima potez utakmice

Hrvatskoj su to prvi bodovi u ovogodišnjoj Ligi nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je u 3. kolu A skupine Lige nacija u Zagrebu Švedsku s 2-1 (1-0). Pogotke su za Hrvatsku postigli Nikola Vlašić (32) i Andrej Kramarić (84), dok je za Šveđane zabio Marcus Berg (66).

Hrvatskoj su to prvi bodovi u ovogodišnjoj Ligi nacija, a dvoboju je, uz vrlo loše uvjete, hladnoću i kišu, na stadionu Maksimir nazočilo 2020 gledatelja.

U drugom susretu skupine večeras u 20.45 sati igraju Francuska i Portugal. Hrvatska u srijedu također na Maksimiru dočekuje svjetske prvake Francuze.

LIGA NACIJA, ZAGREB, STADION MAKSIMIR, 11. LISTOPADA, 18:00

Hrvatska – Švedska 2:1

Hrvatska: Livaković – Uremović, Lovren, Ćaleta-Car, Melnjak – Brozović – Kovačić, Modrić, Vlašić – Brekalo, Perišić

Švedska: Olsen – Lustig, Jansson, Lindelof, Augustinsson – Forsberg, K.Olsson, Ekdal, Kuluševski – Berg, Isak

KRAJ UTAKMICE.

90′ + 3′ – Još malo do kraja i imam prvu pobjedu u novom izdanju Lige nacija, što znači da smo sada na trećem mjestu.

90′ – Odakle Modriću toliko elana, toliko energije, snage i žara u ovom stadiju utakmice? Em okreće ove Šveđane kao dječicu, em razigrava, em lomi u obrani i oduzima lopte.

89′ – Opet Berg i opet Livaković. Tukao je stasiti Šveđanin iz blizine, ali kakvog mi Vratara imamo.

85′ – Perišić ide van uz ovacije malobrojne publike, ali potpuno zasluženo jer njegova asistencija za drugi gol je apsolutni potez utakmice.

84′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! AAAAAAAAAAAA! KRAMARIĆ!!!!!!! Kramarić dokazuje zašto je trenutno naš najbolji napadač, u pravo vrijeme na pravom mjestu i laganih 2:1. Ali apsolutni potez utakmice je Perišićeva asistencija za ovaj gol. Perišić je bio u gol-šansi na gotovo pet metara od vrata, ali je odlučio asistirati Kramariću na drugoj strani i napadač Hoffenheima nije imao težak posao.

82′ – Ne odustaju Šveđani od visokog pressinga, pritisnuti su Vatreni na svoju polovicu i za sada nemaju baš mehanizama kojima bi izigrali dobro postavljenu obranu Švedske.

79′ – Ostavio je Kramarić svoj dobar šut u Hoffenheimu. Udara sada jednu loptu izvan kaznenog prostora, ali slabo i mlitavo je to i odlazi kraj gola.

78′ – A teško Hrvatska iznosi loptu na protivničku polovicu. Modrić je usporio, a kako i ne bi kada jurca cijelu utakmicu, a Šveđani dobro stišću pressingom, kao da su namirisali da možda mogu još jedan.

77′ – Opet prijete Šveđani, Claesson, nadskočio je obranu i glavom šutirao kraj gola. Joj, joj…

74′ – Bradarić ulazi Melnjak izlazi. Kramarić je unutra, a van ide Brekalo.

73′ – Pronašli su slabu točku Šveđani, uglavnom slamaju Vatrene po desnoj strani, odnosno, našoj lijevoj gdje igra Melnjak koji se baš teško nosi s Kuluševskim i Lustigom.

69′ – E sada. Ne znamo koliko pamtite ili znate o Marcusu Bergu, ali riječ je o nekadašnjem čudu od djeteta i napadaču kojem su prognozirali veću karijeru od one Zlatana Ibrahimovića, ali danas je on 34-godišnjak koji igra u ruskom Krasnodaru, odakle je došao iz Al-Aina.

66′ – GOOOOOOOL! Hladan tuš. Evo taman smo krenuli pisati da se Hrvatska malo opustila i prepustila previše inicijativu Šveđanima u nastavku i pao je gol. Cijelu su obranu izbacili po desnoj strani, Lustig je proigrao Forsberga, a ovaj je proslijedio dalje Marcusu Bergu i gol.

65′ – Šveđanin Isak izlazi, ušao je Cleasson.

64′ – Krenula je oluja s tribina, ili barem omanje nevrijeme s obzirom na brojno stanje, a čuje se “U boj, u boj! Za narod svoj”.

63′ – Volej sada Brozovića, ali sjeo mu je tako da je lopta završila možda negdje na Sjeveru dole.

62′ – U trans baca Perišić ovo malo navijača što se okupilo i fešta na tribini. Sada je raspalio s 20-ak metara u gornji lijevi, ali Olsen brani.

60′ – Ide Kovačić van, Pašalić Mario ulazi. Dobar je bio Kovačić danas, nema mu se što zamjeriti.

58′ – Jaooooo! Šveđani su imali slobodnjak s dobrih 25 metara. Forsberg je plasirao loptu u rašlje Livakovića, a ovaj je prvo odbio loptu u zrak i zatim ju hvatao.

53′ – Brekalooo… Ufff. Fino se izvukao na desnu stranu negdje na rubu kaznenog i opalio je dijagonalno, ali skida Olsen.

52′ – Da, da, mogao je to biti penal za Švedsku. Usporena snimka pokazala je da je Lovren igrao rukom, srećom sudac to nije vidio, u Ligi nacija nema VAR-a i Vatreni su se izvukli ovaj put.

51′ – A joooj koja situacija. Kuluševski je prošao po desnoj strani i centrirao, a lopta se prema petercu gdje je lopta zakačila Lovrena i sada se ne zna je li rukom ili tijelom preusmjerio loptu prema svom golu, ali pribrani Livaković je to spasio.

49′ – Hrvatska i dalje izgleda neloše, pokušava se s lijeve, s desne strane, kroz sredinu, ali Šveđani igraju vrlo kompaktno u obrani i teško ih je probiti. Nije to razina nogometa i kvaliteta kakvu igra Liverpool ili City, ali dobro je zasada.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme, Hrvatska je odmah krenula vrlo ofenzivno.

45′ + 1′ – Kraj prvog dijela. Evo igrače u svlačionicu ispraća pjesma “Moja domovina”.

45′ – Šveđani su tek sada uspjeli doći do gola Vatrenih. Bilo je nešto komešanja pred vratima, dva poludobra udarca, ali ništa od toga na kraju.

42′ – Inače, kiša pada nemilice i još je pojačala, a postaje sve hladnije i uskoro će pasti debelo ispod 10 stupnjeva Celzijevih. Nimalo ugodno vrijeme za nogomet.

40′ – Fijuuuuknulo je sada malo iznad gola. Vlašić je opalio volejčinu s ruba kaznenog prostora, baš od tamo gdje su nešto ranije šutirali svi živi, ali otišlo je preko gola.

38′ – Trebaju li Vatrenima uopće napadači? Šalimo se, naravno da trebaju, ali eto Hrvatska izgleda sasvim dobro i bez njih.

32′ – GOOOOOOOOOOOL! A moralo je već jednom nešto ući. Vlašić je sada spakirao hladnokrvno u donji desni lijevi kut nakon lijepe akcije po lijevoj strani. Modrić je odradio najveći posao, započeo je akciju, dao za Perišića, ovaj je zatim centrirao s lijeve strane u kazneni prostor, lopta je došla do Brekala, a on je elegantno uposlio Vlašića koji smireno plasira u kut.

30′ – Perišić sada šutira preko gola s ruba kazneog prostora. Dobio je sjajnu povratnu loptu s lijeve strane, ali opet velimo, neprecizno je to sve.

26′ – Vlašić sada šutira također, kao i Modrić malo ranije, iskosa s lijeve strane, ali loše to nišane naši veznjaci, sve ide u vratara Olsena.

25‘ – Evo sada Šveđana malo, Kuluševski je tukao, ali relativno bezopasno, a čak i da je bilo opasnije Livaković je na golu i u sjajnoj je formi.

22′ – Da spomenemo ovako usput. Na tribinama je sve mirno, nema takozvanih “orjunaša”, samo se pjesma čuje, skandira se igračima, a kiša nemilice pada.

20′ – Opet Modrić s ruba kaznenog prostora s lijeve strane, ali poslao je loptu daleko iznad gola. Malo je pucao Modrić na zagrijavanju, valjda to znači da će danas biti nešto konkretniji pred golom. Ipak igra na vrlo ofenzivnoj poziciji.

19′ – Modrić sada sjajno s ruba kaznenog prostora prima loptu, lijepo cilja, ali brani mu Olsen. A dobro, realno, nije bio neki preopasan šut.

15′ – Uremooović! Jao. Sjajnu dijagonalu je dobio na rubu kaznenog, ali bio je neodlučan pri šutu, namještao se i na kraju pogodio blok. Moglo je biti opasno.

14′ – Lijepa kontra je mogla biti, ali Šveđani su se vratili ekspresno i Modrić se malo spetljao u tranziciji.

12‘ – Hrvatska je malo prepustila loptu Šveđanima i pokušat će visokim pritiskom tražiti šansu. Slično igraju i Šveđani, okidač za pressing su im bekovske pozicije, a samim time prisiljavaju stopere da vode igru i gađaju dugim loptama napadače, što je rezultirali poklonjenom loptom vrataru Švedske.

10′ – Gol… Ali iz zaleđa. Brekalo je zabio, ali bio je debelo u zaleđu i ništa od toga.

8′ – Iako na stadionu nema puno ljudi, čuje se pjesma. Klasične su to one navijačke pjesme “volim te Hrvatsko”, “Lijepa li si”, “Mi Hrvati”… Jako je to lijepo iznenađenje za sve, a vjerujemo i za igrače koji dugo nisu čuli pravu pjesmu s tribina.

5′ – Hrvatska će očito igrati na posjed, odnosno pokušat će kroz kombinatoriku stvoriti neku opasnost po gol Šveđana, a gosti će se, za sada, oslanjati na kontru. Barem to tako izgleda.

2′ – Mateo Kovačić je dobio žuti karton. Vjerovali ili ne. Izašao je u blok i dirao je loptu rukom, sudac mu je dao karton i sada Šveđani imaju udarac u opasnoj zoni.

1′– Počela je utakmica, Šveđani kreću u napad.

17:34 – Dalićev prvi pomoćnik, Dražen Ladić, objasnio je zašto će Vatreni startati s dvojicom krilnih igrača u vrhu napada. “Kramarić nije spreman nažalost iako je u odličnoj formi, a igrat će s dvije polušpice i mislim da će Brekalo i Perišić to dobro odraditi”.

17:15 – Malo je još ostalo do početka utakmice, a stižu i navijači. Pogledajte kako je ispred Maksimira.



16:50 – Stigli su sastavi, Dalić se odlučio na postavu bez pravog centarfora, naprijed će zaigrati Perišić i Brekalo, a to još nismo nikad vidjeli. Nikola Vlašić mogao bi zauzeti neku poziciju lažne devetke, ali to ćemo tek vidjeti kad krene utakmica. U svakom slučaju, zanimljiv sastav Vatrenih.

8:17 – Kramarić je definitivno otpao za Švedsku.

“Nažalost, neću igrati. I dalje me boli ta prepona, aduktor ili živac, nismo ni do kraja sigurni što je točno”, izjavio je Kramarić za SN.

8:13 – Izbornik švedske vrste Janne Andersson na novinarskoj konferenciji u Zagrebu otkrio je kako neće moći računati na napadača Mainza Robina Quaisona koji je otpao zbog ozljede zadobivene na prijateljskoj utakmici protiv Rusije.

7.48 – Glavna vijest s posljednjeg treninga je da Andrej Kramarić trenirao, no još uvijek je upitno hoće li nastupiti sutra.

Nažalost, Kramarić još uvijek osjeća bolove u području aduktora i upitno je hoće li biti spreman. Napadač Hoffenheima se ozlijedio prije posljednje bundesligaške utakmice protiv Eintrachta. Stisnuo je zube i nastupio postigavši pogodak u porazu 1-2. Bio je to njegov osmi gol u posljednje četiri utakmice. Tri je zabio Kolnu, dva Bayernu, te dva u Kupu protiv Chemnitzera.

Hoće li nastupiti?

Izbornik Zlatko Dalić je najavio kako će Kramarić sam odlučiti hoće li nastupiti.

“Odradit će danas trening pa ćemo vidjeti. On će odlučiti hoće li nastupiti. Nema potrebe forsirati da se stanje ne pogorša,” kazao je Dalić.

Izostanak napadača Hoffenheima otvara nekoliko mogućnosti za Dalića, koji nije želio otkriti tko će biti njegov izbor.

“Imam kombinaciju u glavi, ako Andrej neće moći,” kratko je kazao.

Nakon mladih snaga koje su pobijedile Švicarsku, Dalić će protiv Švedske vratiti prvi sastav. Vjerojatno bez Kramarića, a neće biti niti Ante Rebića, niti Šime Vrsaljka.

U prva dva kola Lige nacija Hrvatska je teško poražena na gostovanjima kod Portugala (1:4) i Francuske (2:4). Dva poraza protiv istih suparnika, ali na svom terenu ima i Švedska. Od Francuske je izgubila 0:1, a od Portugala 0:2.

