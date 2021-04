Hrvatska nogometna reprezentacija pala je na najnovijoj Fifinoj ljestvici najboljih reprezentacije svijeta. Vatreni su u ožujku odigrali tri utakmice u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Izgubili su od Slovenije, a slavili su protiv Malte i Cipra. To ih je sveukupno koštalo pada za tri mjesta te su vatreni sada 14. reprezentacija svijeta.

