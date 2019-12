Lani je ovu nagradu dobila još jedna hrvatska tenisačica

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko proglašena je na svoj 14. rođendan najboljom europskom tenisačicom do 14 godina. Riječ je o nagradi koju dodjeljuje Tennis Europe, a kojom se lani okitila još jedna hrvatska tenisačica. Antonija Ružić tada je bila proglašena najboljom europskom tenisačicom do 16 godina.

“Petra je jedna od najmarljivijih osoba koje poznajem. Tenis joj je velika strast, jako je disciplinirana i ne boji se ići do krajnjih granica. Njezina igra dosta je agresivna, voli napadati čim joj se pruži prilika. Njezin stil igre doveo ju je do velikih rezultata”, poručio je teniski trener Danijel Dvornik.

2019 Tennis Europe Junior Tour Players of the Year revealed: 🚹1️⃣4️⃣ Vojtech Petr 🇨🇿

🚺1️⃣4️⃣ Petra Marčinko 🇭🇷

🚹1️⃣6️⃣ Peter Benjamin Privara 🇸🇰

🚺1️⃣6️⃣ Ksenia Zaytseva 🇷🇺 Congratulations to all. Read more at:https://t.co/drT5f0Yvvx@tennisrussia @hts_sluzbeni pic.twitter.com/w3rXuwpp7Q — Tennis Europe (@TennisEurope) December 4, 2019

“Želim biti profesionalna tenisačica, osvajati Grand Slamove i biti najbolja što mogu na i izvan terena”, riječi su pak najbolje mlade tenisačice u Europi.

Ova rođena Zagrepčanka počela se baviti tenisom u dobi od šest godina, a do devete je već bila nacionalna prvakinja uzrasta do deset godina. Ove godine osvojila je tri turnira u uzrastu do 14 i dva u uzrastu do 16 godina.