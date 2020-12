Iz Europske nogometane federacije (UEFA) objavili su plan za sljedeću sezonu (2021./2022.), koja će donijeti brojne promjene.

Od te sezone kreće novo klupsko natjecanje – Konferencijska liga koja će biti treće UEFA-ino natjecanje po jačini, odmah iza Lige prvaka i Europske lige, a pobjednik tog novog natjecanja stekao bi pravo sudjelovanja u Europskoj ligi.

From 2022 there will be a 3rd European club competition running parallel to #UCL and #UEL

It will be called the UEFA Europa Conference League. So now if your team finishes 3rd in the #UEL group stage they will drop down to the UECL pic.twitter.com/3CRheOTIBb

