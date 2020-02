HRVATSKA RAZBILA ŠVEDSKU U ZAGREBU NA STARTU KVALIFIKACIJA ZA EUROBASKET: Gosti bez izgleda, Hrvatska dominirala od prve do zadnje sekunde

Hrvatski košarkaši igraju prvu utakmicu kvalifikacija za Eurobasket protiv Švedske, a tekstualni prijenos UŽIVO mogli ste pratiti na Net.hr-u

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija 72-56 (18-6, 23-14, 17-25, 14-11) pobjedom protiv Švedske u susretu 1. kola skupine D igranom u KC “Dražen Petrović” započela je svoj nastup u kvalifikacijama za EuroBasket 2021. godine koji će se održati u Gruziji, Češkoj, Italiji i Njemačkoj.

Mateo Drežnjak je sa 16 koševa bio najefikasniji u sastavu Hrvatske, dok je Tobias Borg ubacio 11 poena za Švedsku.

Odlično otvaranje

Hrvatska je utakmicu praktički riješila u prvih 15 minuta igre kada je ostvarila veliku prednost od 25 razlike (31-6). Tijekom prvih 10 minuta Švedska je protiv motivirane Hrvatske u obrani postigla samo šest poena pogodivši tek jedan od 16 šutova iz igre i taj 1:17 minuta prije isteka vremena.

U drugoj četvrtini nastavio se niz švedskih promašaja i izgubljenih lopti što je Hrvatska iskoristila za bijeg na velikih +25.

Buđenje Švedske

Sve do sredine treće četvrtine igra Hrvatske bila je besprijekorna, a onda je došlo do blagog opuštanja što je Švedska iskoristila te serijom pogodaka s distance tu dionicu igre zaključila sa 12 uzastopnih poena kojima je smanjila na 58-45.

Ipak, u posljednjih 10 minuta nije bilo nepotrebne drame i Hrvatska je ostvarila sigurnu pobjedu na startu kvalifikacija.

Slijede Nizozemci

U drugom susretu ove skupine Nizozemska je iznenađujuće u Ankari svladala Tursku sa 72-65 (18-17, 23-21, 13-16, 18-11).

Upravo će Nizozemska biti sljedeći suparnik Hrvatske i to u ponedjeljak u Almereu.

Plasman na EuroBasket izborit će tri prvoplasirane reprezentacije

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo

Hrvatska – Švedska 72:56

10′ Gotova je utakmica, Hrvatska je velikom pobjedom 72:56 krenula u kvalifikacije za Eurobasket!

7′ Dobro je Hrvatska odigrala završnicu, discipliniranom igrom nije dopustila Šveđanima da se približi i ima vodstvo od 21 koša.

1′ Počela je četvrta četvrtina.

3. četvrtina

10′ Hrvatska je malo popustila i gosti su se uspjeli približiti, u zadnju četvrtinu ulazi s plus 18, no trebat će biti jako oprezna do samog kraja.

7′ Švedska se probudila, ali Hrvati i dalje održavaju značajnu prednost koja je sada 17 poena, 58:41.

5′ Hrvatska stvarno igra fenomenalno, Mateo Drežnjak oduševljava i rezultat je 58:33.

1′ Krenulo je drugo poluvrijeme.

2. četvrtina

10′ Nakon nekoiliko promašaja Hrvata Šveđani su uspjeli smanjiti zaostatak, ali zahvaljujući seriji od 13 uzastopnih poena rezulat kojim je završeno poluvrijeme je 41:20 za domaćine.

3′ Sve je po starom, Hrvatska i dalje ima glavnu riječ, a Šveđani se ne uspijevaju probuditi.

1. četvrtina

10′ Hrvatska je odigrala odličnu prvu četvrtinu, nakon koje ima velikih 12 poena prednosti!

8′ Treba reći da su Šveđani danas jako loši, šut iz igre ima je 0-11.

7′ Hrvatska potpuno dominira, rezultat je 13:4.

5′ Bolji početak Hrvatske, odmah su napravili seriju 5-0, a prve poene nakon dvije i pol godine za reprezentaciju postigao je Ukić!

1′ Počela je utakmica.

Igrači su motivirani i nestrpljivo čekamo prvu kvalifikacijsku utakmicu protiv Švedske, izjavio je hrvatski košarkaški izbornik Veljko Mršić na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak u Zagrebu

“Dojmovi su dobri, dečki su došli jako motivirani i željni dokazivanja. Odradili smo nekoliko dobrih treninga. Nestrpljivo očekujemo ovu prvu kvalifikacijsku utakmicu, očekujemo da istrčimo na parket pred punom dvoranom “Dražena Petrovića”, da damo sve od sebe, da uživamo i ja se nadam da će to biti dovoljno za ono što svi očekujemo, a to je pobjeda”, kazao je Mršić.

‘Trebamo stvoriti pozitivu’

Hrvatska košarkaška reprezentacija u petak prvu kvalifikacijsku utakmicu za Eurobasket 2021. igra protiv Švedske u 18,00 sati u Draženovu domu.

Kapetan reprezentacije Roko Leni Ukić se slaže s izbornikom da su svi motivirani za prvu kvalifikacijsku utakmicu.

“Mislim da mi prvi, igrači i stožer, trebamo stvoriti neku pozitivu jer je bilo dosta loših stvari u prošlom ciklusu koje su djelovale negativno na izvedbu, to nam se ne smije ponoviti”, kazao je Ukić.

Bez Simona

“Svi momci koji su ovdje su kvalitetni, zdravi, mentalno prisutni, koncentrirani i imaju određeno iskustvo i kvalitetu iza sebe i sada je potrebno da to stavimo na parket, da napravimo tu sinergiju za ovu prvu utakmicu na domaćem terenu i uz sav respekt prema protivniku ne trebamo se opterećivati i možemo se nadati dobrim stvarima”, dodao je.

Jedan od povratnika u reprezentaciju Kruno Simon čini se neće igrati protiv Švedske jer ga klub ne pušta.