UŽIVO OD 18, HRVATSKA PROTIV JAPANA POČINJE SVOJ PUT NA SVJETSKOM PRVENSTVU: Kauboji su apsolutni favoriti; ‘Ova ekipa može jako daleko…’

TV prijenos utakmice je na RTL-u, a susret možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

UŽIVO (od 18.00)

Hrvatska – Japan

Svjetsko prvenstvo u rukometu, skupina C

Egipat, Borg El Arab

Hvatska rukometna reprezentacija u petak (18. sati) protiv Japana otvara svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.

KAUBOJI DANAS KREĆU U LOV NA NOVU MEDALJU: Evo gdje i kada možete gledati Hrvatsku i ostale zanimljive utakmice SP-a

[VIDEO] ČERVAR ODABRAO MOMČAD ZA PRVI KRUG: Kauboji put na SP-u počinju protiv Japana; ‘Neće biti lagano…’

Hrvatski izbornik Lino Červar u četvrtak je nakon posljednjeg treninga i razgovora s igračima odabrao momčad za prvi krug natjecanja. Popis je skraćen na 16 igrača koji će započeti Svjetsko prvenstvo u skupini C. Na tribinu odlaze Marin Šego, Igor Karačić, Halil Jaganjac i Janko Kević.

LEGENDARNI RUKOMETAŠ REKAO ŠTO ĆE BITI KLJUČNO PROTIV JAPANA I UPOZORIO KAUBOJE: ‘Ono što takve ekipe rade nije normalno kod nas…’

Na tribine dvorane Borg El Arab za početak odlaze Marin Šego, Igor Karačić, Janko Kević i Halil Jaganjac.

Šego i Karačić već nekoliko dana treniraju po posebnom programu i izbornikova procjena je da u ovom trenutku nema potrebe riskirati i eventualno pogoršati stanje njihovih ozljeda.

Kauboji su favoriti

U izuzetno jakoj konkurenciji vanjskih igrača, izbornik je odlučio da u ovom trenutku da prednost iskusnim snagama koje iza sebe imaju puno velikih natjecanja i utakmica. Hrvatska naime, pod svaku cijenu želi prvi krug završiti s maksimalnim učinkom, odnosno u nastavak natjecanja prenijeti četiri boda.

“Nikako neće biti laka utakmica i mi, uostalom, kao i prema svakoj utakmici moramo maksimalno se mobilizirati i to ću pokušati uvjeriti igrače, ukazati im na to, mislim da oni to vjerojatno i očekuju jer su oni isto gledali te snimke”, rekao je izbornik Červar u najavi.

Kauboji u utakmicu s Japanom ulaze kao izraziti favoriti, ali morat će dati svoj maksimum ako žele pobjedom otvoriti natjecanje.

“Mi smo apsolutni favoriti, ali ne smijemo podcijeniti nikoga. Treba krenuti koncentrirano od prve minute i kretati se bez lopte. Treba igrati agresivnu obranu”, rekao je legendarni hrvatski rukometaš i RTL-ov stručni komentator Drago Vuković.

‘Divlja’ momčad

Legendarni rukometaš zatim je odgovorio na pitanje zašto su prve utakmice na prvenstvu protiv “divljih” reprezentacija opasne.

“Mi ih ne poznajemo dobro i navikli smo na sistem rukometa koji se igra u Europi. Gledao sam reprezentaciju Koreje, sve su to mladići i kad naprave finte, to nije ono što je normalno kod nas u Europi. Treba biti smiren i nametnut naš sistem igre da se oni nama prilagode”, prokomentirao je pa za kraj koliko daleko ova hrvatska reprezentacija može otići na SP-u:

“Ova momčad može vrlo daleko, to su dokazali na prošlom prvenstvu. Tu imamo odličnu kemiju tih ‘staraca’ i ‘mladića’. Nadam se velikom rezultatu.”

Utakmicu Hrvatske i Japana (petak, 18.00) prenosit će RTL televizija, a taj dvoboj moći ćete pratiti i u izravnom tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.