HRVATSKA PLIVAČICA DINA LEVAČIĆ NAJAVILA NOVE VELIKE POTHVATE: ‘Spremna sam i nemam nikakvog straha’

Preplivavanja Gibraltarskog tjesnaca i Sjevernog kanala su 5. i 6. postaja Dininog projekta ‘Velikih sedam maratona’

Hrvatska dugoprugaška plivačica Dina Levačić (24) u srijedu je najavila kako u razdoblju između 12. i 21. srpnja namjerava preplivati Gibraltarski tjesnac između Španjolske i Maroka, dužine 15 kilometara, te sjeverni kanal dužine 34 kilometra između sjeverne Irske i Škotske u razdoblju između 10. i 16. kolovoza ove godine.

“Dobro sam se pripremila za ove plivačke maratone, dat ću sve od sebe da uspijem i nemam nikakvog straha”, rekla je Levačić na konferenciji za novinare u Splitu.

Surove pripreme

Po njenim riječima, pripreme su bile surove, posebice za preplivavanje Sjevernog kanala, jer je to jedan od najzahtjevnijih plivačkih maratona u svijetu.

“U Gibraltarskom tjesnacu me čekaju snažne morske struje i veliki valovi, no vjerujem da mi to neće stvarati poteškoće. Sjeverni kanal je iznimno zahtjevan, jer osim jakih morskih struja i meduza postoji velika hladnoća mora. Ali moje pripreme su bile surove, trenirala sam u Jadranskom moru kad je temperatura vode bila 12 stupnjeva, a temperatura zraka samo pet stupnjeva. Osim toga, trenirala sam i na jezeru Peruča i rijekama Cetini, Krki, Jadro i Zrmanji”, objasnila je Levačić.

Zatvorene granice

Pandemija izazvana koronavirusom i njoj pričinjava poteškoće, tako da ide plivati ove maratone, kako se izrazila, “malo na slijepo,” jer su granice Maroka, gdje ona treba doplivati preko Gibraltara, zatvorene.

Ona se nada kako će to biti riješeno, jer pri uplivavanju u Maroko ni s kime neće imati kontakt. Također je rekla kako trenutačno u Sjevernoj Irskoj, iz koje treba krenuti u preplivavanje Sjevernog kanala, još uvijek vrijedi 14-dnevna karantena za strance koji dolaze u tu zemlju, ali ona vjeruje kako će i taj problem biti prevladan.

La Manche, mostovi Manhattana, kalifornijski zaljev, 88 kilometara rijeke Parane. Pa ode na Havaje i po noći prepliva 42 kilometra kroz valove od tri metra i more puno meduza i morskih pasa. Pitate se zašto? Zato jer može. Dina Levačić je čudo. Svjetsko čudo. pic.twitter.com/uv33nz7aqz — Bernard Jurišić (@bernardjurisic) August 29, 2018

Planirana preplivavanja Gibraltarskog tjesnaca i Sjevernog kanala su 5. i 6. postaja Dininog projekta “Velikih sedam maratona”.

Ona je do sada preplivala prolaz Catalina u Kaliforniji, La Manche u Europi, Molokaʻi na Havajima i Tsugaru u Japanu.

Nakon Gibraltarskog tjesnaca i Sjevernog kanal ostat će joj za preplivati još samo Cookov prolaz koji je dugačak 26 kilometara, a spaja Sjeverni i Južni otok Novog Zelanda.