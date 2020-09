U susretu 2. kola elitnog razreda Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija je na stadionu Stade de France izgubila od Francuske sa 2-4 upisavši i drugi poraz u skupini nakon što je u petak poražena u Portugalu sa 1-4.

Nakon dvije godine i velikog finala SP-a, u kojem je Francuska slavila sa 4-2, “Vatreni” i “Tricolori” su se ponovo susreti. Ovoga puta u Ligi nacija i ponovo su Francuzi pobijedili sa 4-2.

Hrvatska je povela, imala je i 2-2, no domaćin je na koncu uvjerljivo slavio.

Svjetski doprvaci su poveli u 17. minuti golom Dejan Lovrena, no svjetski prvaci su u posljednjih pet minuta prvog dijela okrenuli rezultat preko Antoinea Griezmanna (43) i autogola Dominika Livakovića (45+1). U 55. minuti je izjednačio Josip Brekalo, no Dayot Upamecano je deset minuta kasnije vratio Francuze u prednost. U 76. minuti je Olivier Giroud realizirao kazneni udarac za 4-2.

Izbornik Zlatko Dalić je u odnosu na utakmicu s Portugalom napravio pet promjena. Na klupi su ostali Domagoj Vida, Mario Pašalić, Josip Brekalo, Borna Barišić i Tin Jedvaj. Priliku su dobili Filip Uremović, Duje Ćaleta-Car i Dario Melnjak, a od prve minute su zaigrali Ivan Perišić i Marcelo Brozović.

Hrvatska tako niti u sedmom pokušaju nije uspjela slaviti protiv Francuske. Bio je to naš peti poraz uz dva neodlučena susreta i 7-17 razliku pogodaka.

U drugom susretu iz ove skupine Portugal je kao gost pobijedio Švedsku sa 2-0, a oba gola zabio je Cristiano Ronaldo (45, 72). Napadač Juventusa je tako stigao do brojke od 101 pogotka za nacionalnu vrstu.

Domaćin je od 44. minute igrao bez isključenog Gustava Svenssona.

Idući nastup Hrvatska će imati 11. listopada u Zagrebu protiv Švedske, a tri dana kasnije na stadionu Maksimir gostovat će i Francuska.

Sastavi:

Hrvatska: Livaković; Uremović, Lovren, Ćaleta-Car, Melnjak; Kovačić, Brozović, Vlašić; Rebić, Kramarić, Perišić.

Francuska: Lloris; Hernandez, Lenglet, Upamecano; Mendy, Nzonzi, Kante, Sissoko; Griezmann; Ben Yedder, Martial

KRAJ: Nije to bila loša izvedba Hrvatske, ali Francuzi su na koncu ipak uvjerljivo slavili.

90′ + 1′ – Četiri minute se igraju. Pokušala je Hrvatska još jednom, ali Brekalov centaršut lako su izbili Francuzi.

89′ – Stativu sada pogađa Vlašić iz daljine, šteta što nije ušlo.

84′ – Skoro peti gol za Francuze. Camavinga se ušetao u kazneni prostor po lijevoj strani, ali uspjeli su obrambeni igrači spriječiti da dođe do Martiala.

80′ – Hrvatska je bila u dobroj prilici za napraviti nešto, ali je Kramarić odlučio otići sam u dribling i šut i upropastio je akciju.

77′ – GOL! Giroud je hladnokrvno zabio.

76′ – Penal za Francusku. Brozović je igrao rukom, bila je napucana lopta, a onda je Lovren još dobio žuti karton jer se svađao sa sucem.

74′ – Jooooooooooooooj, joj! Hrvatska je duboko na protivničkoj polovici izgubila loptu, uslijedila je kontra tri na dva, Griezmann je povukao i dao Martialu, ali Livaković je skinuo još jednog zicera.

70′ – Camavinga je nedavno ušao i odmah pokazuje zašto je trenutno najzanimljiviji mladi igrač na svijetu. Opalio je izvana i opasno ugrozio vrata Livakovića, ali naš je golman bio spreman.

65′ – GOL! Francuska se vraća u vodstvo. Opet smo primili gol iz prekida. Bio je korner, savršeno je izveden, a Upamecano je neometano zakucao loptu iz blizine u mrežu Livakovića. Šteta, previše ovakvih golova primamo.

60′ – Malo su se stisnuli Francuzi, sada su svi na svojoj polovici u fazi obrane, dakle teže će tako u kontru, a Hrvatska je sve opasnija. Možda će biti preokreta. Tko zna.

55′ – GOOOOOOOOOL! Kovačić je čudesno progirao Brekala okomitom loptom u prostor, ovaj je malo driblao braniče Francuske i onda je sjajno u padu poentirao.

51′ – Pustili su sada Vatreni Francuze da se zaigraju oko njihova kaznenog prostora, dojma smo da im ne treba to previše dozvoljavati pogotovo nakon onog horora s kraja prvog dijela.

47′ – Ohoho. Vlašić je pucao i pogodio u ruku francuskog igrača u kaznenom prostoru. Sudac je zastao na sekundu, ruka je bila potpuno uz tijelo, i rekao da se igra nastavi. VAR-a nema u Ligi nacija, ali čini se ovako na prvu da je možda i dobro odlučio.

46′ – Francuzi su izveli početni udarac. Promjena kod Hrvatske, Brekalo je ušao Rebić je izašao. Vidjet ćemo sada hoće li se Vatreni vratiti u susret.

Kraj prvog dijela. Hrvatska je bila bolja, ali to su Francuzi. U samo nekoliko minuta izveli su blitzkrieg i preokrenuli susret u svoju korist. Bit će sada jako teško podići momčad na poluvremenu.

DRUŠTVENE MREŽE GORE NAKON LOVRENOVOG GOLA, JAVILI SE I NAVIJAČI LIVERPOOLA: ‘Otkad vi imate Ramosa?’

45′ + 1′ – GOL! Ben Yedder je zabio za preokret. Opet je obrana Vatrenih loše reagirala, Martial je centrirao na peterac, Lovren je zakasnio, a Ben Yedder pospremio loptu u mrežu.

43′ – GOL! Griezmann je zabio nakon prekrasne brze akcije Francuza. U samo nekoliko brzih dodavanja na malom prostoru izigrali su cijelu obranu Vatrenih i Griezmann je samo lako pospremio u mrežu. Šteta, Hrvatska je igrala uraganski i bili su puno bolji u prvom dijelu, ali to je igra Francuske, iskorištavaju svaki kiks.

42′ – Vlašić proigrava Perišića u kaznenom prostoru Francuza, ali Perišić nije uspio proslijediti u peterac, šteta moglo je biti 2:0.

38′ – Žuti karton za Lengleta zbog grubog prekršaja.

34′ – Ćaleta-Car je neoprezno uklizao Ben Yedderu i dobio je žuti karton.

33′ – Livakoooooović! Kramarić je izgubio loptu gdje je nije smio izgubiti, krenula je kontra, Francuzi su došli u gotovo stopostotnu šansu, a Livaković je skinuo zicera Griezmannu.

31′ – Pola sata igre je za nama, i to sjajnih pola sata. Hrvatska možda igra i najbolju utakmicu u posljednjih godinu dana, možda i više.

26′ – Melnjak je sada protutnjao kao brzi vlak po lijevoj strani i centrirao je dobro na peterac po travu, ali Lenglet je izbio ispred Kramarića.

25′ – Nakon onog užasa protiv Portugala, lijepo je vidjeti kako Vatreni grizu, napadaju loptu, agresivniji su i izgleda puno raspoloženiji.

21′ – Odmah uzvraćaju žestoko Francuzi, pretrpjela nekoliko naleta, ali uspješno se obranila.

17′ – GOOOOOOL! LOVREEEEEN! Nakon kornera lopta se odbila do Lovrena, a on je s nekih 12 metara prvo lažnjakom zavaljao igrača Francuske i zatim bombom rasparao mrežu Llorisa.

16′ – Eto, mora se reći, dobro igra Hrvatska. Spajaju se dodavanja, javlja se neka kombinatorika i sada je opet bila dobra šansa koja je rezultirala kornerom.

14′ – Odlična akcija, konačno! Kramarić je ukrao loptu i dao u sredinu, ali je Rebić umjesto šuta propustio loptu za drugog igrača, koji se tu nije pojavio.

8′ – Oprezno za sada igraju Francuzi, šeta lopta s lijeva na desno, izvlače igrače Hrvatske i traže prazne koridore…

5′ – Dobro. Bolje to za sada nego kao protiv Portugala. Hrvatska igra visoki pressing, gotovo do vratara Llorisa, doduše igraju tako i Francuzi pa treba biti oprezan.

2′ – Ivan Perišić uputio je prvi udarac prema golu. Opalio je volej iz daljine, ali preslabo je bilo i otišlo je u ruke Llorisu.

1′ – Počela je utakmica. Hrvatska je izvela početni udarac.

19:54 – Dosta je promjena napravio i Deschamps u svojoj momčadi. A ovako će izgledati.

19:52 – Ovako izgleda svlačionica Vatrenih uoči utakmice.

📸 #Croatia dressing room at Stade de France 🇭🇷🇫🇷 #NationsLeague #Vatreni 🔥 pic.twitter.com/SRs8HqHG6r

19:30 – Objavljeni su sastavi, a Dalić je promijenio čak petoricu igrača u odnosu na utakmicu s Portugalom.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak navečer trening na stadionu Stade de France na kojem će u utorak u 20:45 sati odmjeriti snage s Francuskom u susretu 2. kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija. Tekstni prijenos utakmice pratite uživo na portalu Net.hr od 20:45.

Bit će to repriza finala svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, nadamo se ne i rezultatska jer su “Tricolori” dobili moskovski ogled s 4-2. Hrvatska je na otvaranju Lige nacija teško poražena na gostovanju kod Portugala (1-4), dok su Francuzi kao gosti porazili Švedsku s 1-0.

Raspoloženje u taborima je posve oprečno. I dok su “Vatreni” uzdrmani porazom i lošom predstavom u Portu, svjetski prvaci s mnogo optimizma dočekuju sutrašnji ogled.

“Protiv Portugala smo doživjeli težak i bolan poraz kojeg smo apsolutno zaslužili. Prespavali smo utakmicu. Nije bilo dovoljno energije i agresivnosti, no protiv Francuske očekujem puno bolje,” kazao je hrvatski strateg Zlatko Dalić uoči treninga.

Hrvatska je u zadnjih 10 utakmica doživjela tri poraza (Mađarska, Tunis, Portugal), dva remija (Azerbajdžan, Wales) i pet pobjeda. S druge strane Francuzi su u pozitivnom nizu. U posljednjih osam utakmica imaju sedam pobjeda i remi. Zadnji poraz doživjeli su od Turske (0-2) u lipnju 2019. u kvalifikacijama za EURO. No, natjecanje u grupi okončali su na prvom mjestu.

Dalić je protiv Portugala otvorio utakmicu s Perišićem, Brozovićem i Petkovićem na klupi, no njihovim ulaskom igru “Vatreni” su živnuli. Stoga se može očekivati kako će protiv Francuske startati od prve minute.

“Ivan je jedan od naših najvažnijih igrača i jedan od nositelja igre. Sada kada nema nekolicine igrača kao što su Modrić, Rakitić, Vrsaljko, on je kapetan i očekuje se da bude vođa ekipe,” poručio je Dalić.

Kod Francuza sigurno neće biti prve zvijezde Kyliana Mbappéa koji je pozitivan na koronavirus. Napadač PSG-a je još u ponedjeljak trenirao s reprezentacijom, a bio je jedini strijelac u pobjedi Francuske kod Švedske (0-1) u subotu. Zanimljivo, Mbappé je već sedmi igrač pariškog kluba koji je zaražen koronavirusom.

Lucas Hernández will start for France against Croatia tonight [@lequipe] pic.twitter.com/nhIoMe34fZ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 8, 2020