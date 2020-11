Hrvatska nogometna reprezentacija bit će nositelj u europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022 uoči ždrijeba 7. prosinca, objavio je Međunarodni nogometni savez (FIFA).

Aktualni svjetski doprvaci potvrđeni su kao nositelji skupine zajedno sa selekcijama Francuske, Belgije, Engleske, Njemačke, Portugala, Španjolske, Italije, Nizozemske i Danske, s kojima neće moći igrati.

Virtualni ždrijeb bit će održan u Zuerichu 7. prosinca, u prvih pet skupina bit će po pet reprezentacija, a u ostalih pet po šest momčadi.

Europske kvalifikacije za mundijal u Kataru započet će u ožujku sljedeće godine, a završit će u studenome. Izravni plasman osigurat će deset pobjednika skupina, dok će deset drugoplasiranih u baraž zajedno sa još dvije reprezentacije iz Lige nacija u sezoni 2020/2021.

🌍 UEFA #WCQ seedings announced 📢

👀 Find out which pot your team will be in for the preliminary draw on 7 December 🏆#WorldCup | @UEFAcom

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2020