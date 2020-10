The Guardian je u četvrtak objavio ovogodišnji izbor za Next Generation, odnosno listu 60 najvećih svjetskih nogometnih talenata rođenih 2003. godine. Na uglednom popisu mjesto su pronašla i trojica hrvatskih nogometaša.

Među njima su dvojica igrača Dinama, Bartol Barišić i Tomislav Duvnjak, te jedan igrač Hajduka, Ivan Ćubelić. Za Barišića navode kako je jedan od najboljih golgetera u mlađim uzrastima još od Andreja Kramarića te je on poput križanca Mauricia Icardija i Haryja Kanea.

