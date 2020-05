Nakon ponovnog pokretanja Bundeslige trener mu je ukazao priliku

Mladi hrvatski stoper, 22-godišnji Marin Pongračić bio je dvostruki strijelac za Wolfsburg u 4-1 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Bayera iz Leverkusena u susretu 28. kola njemačkog nogometnog prventva, koji je odigran proteklog vikenda.

Pongračić, koji je u siječnju stigao u Wolfsburg iz Salzburga, postigao je prvi i četvrti pogodak za svoju momčad, a oba na gotovo identičan način, snažnim udarcem glavom s pet metara nakon ubačaja Arnolda iz slobodnog udarca s desne strane. Sve je to stavilo braniča pod povećalo hrvatske nogometne javnosti i medija, ali kako je sam još jednom otkrio i izbornika Zlatka Dalića.

“Izbornik mi je poslao poruku nakon ovih golova i utakmice, i to mi puno znači, ali znam da je sve na meni. Samo naprijed. Jer, to je jedino o čemu razmišljam i čemu se nadam. Njemačka ili Hrvatska? Za mene je postojala samo Hrvatska, pričali smo samo hrvatski, išao sam u hrvatsku školu, pratio sam reprezentaciju i Dinamo… za mene, dakle, nije bilo dvojbe. No nikad nije ni bilo njemačkog poziva, tako da je bilo još i jednostavnije. Ali da je i bilo, ne bih dvojio niti sekunde. Ovo je srce. Strast. Meni osobno – sve”, rekao je pongračić za SN.

Pongračić je rođen i odrastao u Njemačkoj, ali ne skriva da želi postati član hrvatske nogometne reprezentacije što je nedavno rekao i za RTL.

“To mi je dječaki san i oduvijek sam to htio. Nikad kod mene nije bilo dvojbe, to bi mi bila jako velika čast”, rekao je Pongračić i otkrio da je razgovarao s Dalićem:

“Da, čuli smo se telefonski preko mojeg suigrača Josipa Brekala.” Više o svemu pogledaje u videu: