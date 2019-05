HRVATSKA LEGENDA U NOVOJ ULOZI: Od toga bi najmnogoljudnija zemlja svijeta mogla itekako profitirati

Uz to što je u ožujku dobio novi posao sada se prihvatio još jednog

Hrvatski košarkaški trener Žan Tabak, koji je u ožujku postao izbornik reprezentacije Slovačke, nalazi se u Kini gdje savjetuje tamošnju reprezentaciju koja će u rujnu biti domaćin Svjetskog prvenstva, otkrio je u petak u razgovoru za španjolsku postaju Radio Marcu.

“Prije puno vremena, gotovo 20 godina, odlučio sam ostati i živjeti u Španjolskoj. Tako da je jasno da bih se volio vratiti i nastaviti živjeti ondje, ne samo da bih bio bliže obitelji, nego i zato što smatram španjolsku košarku i njenu prvu ligu najizjednačenijom u Europi”, izjavio je 48-godišnji bivši hrvatski reprezentativac.

Vodio školu

“Španjolski prvoligaški klubovi najbolje su organizirani u Europi. Ja se u ovom trenutku nalazim u Kini obavljajući savjetovanje kineske reprezentacije, no, također, prije dva mjeseca potpisao sam ugovor kao izbornik reprezentacije Slovačke. S njom ću nastupiti u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. To je moj posao sada, no jasno je da bih se jednog dana volio vratiti u španjolsku ligu”, dodao je.

Tabak je 2014. godine bio pomoćnik Pablu Lasu u Real Madridu, a 2015. trener prvoligaša Fuenlabrade. Potom je otišao u Maccabi, da bi 2016. preuzeo Betis iz Seville. Nakon što je ondje dobio otkaz, bio je bez posla, a zatim je preuzeo vođenje jedne košarkaške škole u predgrađu Madrida.