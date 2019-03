HRVATSKA KOŠARKAŠKA LEGENDA PUNOM PALJBOM PO RAĐI: Jako mu je zasmetala jedna izjava

Nastavljaju se lomiti koplja oko razloga neuspjeha Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarci

Legenda hrvatske košarke, nekadašnji trener Zagreba, Željko Pavličević, osvrnula se na nedavnu izjavu Dine Rađe. Predsjednik Stručnog saveza HKS-a izjavio je nakon neuspjeha u kvalifikacijama za SP kako je to “posljedica 20-godišnjeg nerada u hrvatskoj košarci”.

Pavličević je u razgovoru za SN nedvosmisleno izjavio kako se s tim nimalo ne slaže.

‘Rađina izjava je pljuska svima koji rade u hrvatskoj košarci’

“U prvom redu, Rađina je izjava svojevrsna pljuska svima koji rade u hrvatskoj košarci, i to od najmlađih kategorija do seniora. Jer je izrečena neargumentirano”, rekao je Pavličević.

“Hrvatska je na službenoj FIBA-inoj ljestvici na devetom mjestu. Dakle, nismo negdje dolje, već u Top 10, a da je bilo 20 godina nerada u našoj košarci zar bismo bili toliko visoko rangirani?”, nastavio je.

‘Imamo čak šest NBA igrača’

“Dalje, ono što se odmah nastavlja na to je činjenica da mi imamo čak šest NBA igrača. Pa ljudi moji, netko je stvorio te igrače, nisu Amerikanci. Morali su biti doma selekcionirani i obučavani da bi uopće došli do tih visina”, kazao je trener.

“Slovenija nije upala na SP, Srbija je visila do zadnje utakmice… Što hoću reći? Što si jači, to si slabiji! To je bila deviza ovih kvalifikacija, jer mi nismo mogli koristiti sve te naše najbolje igrače”, zaključio je Pavličević.