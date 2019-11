HRVATSKA ISPALA S DAVIS CUPA: Bautista Agut uništio Mektića za 57 minuta, Hrvat nije imao šanse u Madridu

View this post on Instagram

Nikola Mektić nije mogao do iznenađenja protiv Roberta Bautiste Aguta u hrvatskom susretu sa Španjolskom na @daviscupfinals. Bautista Agut, deveti tenisač svijeta, slavio je uvjerljivu pobjedu (6:1, 6:3). 🎾🇭🇷🇪🇸 #hts #htsofficial #idemohrvatska #croatiafulloflife #croatiafullofexcellentplayers #daviscupmadridfinals 📷: @mariocuzic/HTS