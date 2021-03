Javio nam se ruski vaterpolist Konstantin Harkov koji je odlučio igrati za Hrvatsku

Odlični ruski vaterpolist Konstantin Harkov (24) trebao bi postati novi hrvatski vaterpolski reprezentativac, tek drugi stranac u posljednjih 20 godina, nakon Xavier Garcíje.

Treba istaknuti kako ovaj igrač Mladosti koji je u Zagrebu već tri godine rekao Hrvatskoj “da” i sad se kreće u proceduralnu stvar. Ljevoruki, trenutačno ozlijeđeni mladostaš, za godinu bi dana trebao zaigrati s hrvatskom kapicom na glavi.

Čitava priča ima proceduralnu stranu, naravno, kao i njegovu želju koja se poštivala. To je početak kraja priče koja je se pojavila prije malo više od godinu dana. Razmišljao je Konstantin Harkov o tome a konačna odluka došla je kad se nije plasirao u Tokio sa svojom reprezentacijom, bivšom reprezentacijom, isprike…

‘S Hrvatskom imam šansu za medalju’

Javio nam se Harkov danas u popodnevnim satima…

“Da, istina je. Došao sam u Hrvatsku prije tri godine i odlučio nakon nekoliko godina igrati za vaterpolsku reprezentaciju. Rusija nije izborila Olimpijske igre po četvrti put i mislim da s Hrvatskom imam šansu doći do medalje. Ovdje mi je treća godina, volim ovu državu i Zagreb, ali još ne znam hoće li to u nekoj budućnosti biti, ako do toga dođe, na relaciji Rusija – Zagreb ili nekako drugačije, ne znam još kako će to izgledati, kako će mi se karijera odviti, sad živim u Zagrebu. Nisam tako daleko razmišljao”, rekao nam je Konstantin Harkov i dodao:

“Prvo sam htio odigrati kvalifikacijski turnir za Rusiju, nismo se kvalificirali i odlučio sam zaigrati za Hrvatsku. Dugo sam razmišljao o tome, pričali smo prije ali odlučio sam nakon kvalifikacija.

Sportsko državljanstvo

Treba sad dobiti sportsko državljanstvo. No, isto tako, poštivala se ta njegova želja da bude Rusiji na raspolaganju u olimpijskim kvalifikacijama…

“Dogovorio sam se i prije, kad sam nagovijestio da bi mogao otići iz reprezentacije, neće biti problema s tim, siguran sam da neće. Ne čeka se ništa. Sve je dogovoreno”, objašnjava nam Harkov.

Znači, HVS sad treba podnijeti zahtjev FINA-i za promjenom sportskog državljanstva, a prije toga Hrvatski olimpijski odbor i Ministarstvo moraju odraditi svoj dio. Mora se proći procedura, cijela papirologija u smislu boravka u Zagrebu najmanje 12 mjeseci, on tu stavku ima s tri godine boravka u državi što je dobro. Čeka se i očitovanje ruske federacije za koju se pretpostavlja da neće raditi nikakve probleme Harkovu zbog toga što želi igrati za Hrvatsku. Da se radi o olimpijskoj godini, mogli bi, ali sad nakon što smo ušli u novi olimpijski ciklus baš i ne. No, kako bilo, sasvim je izvjesno da će Harkiv postati hrvatski vaterpolski reprezentativac…

“Moram dobiti hrvatsko državljanstvo i pričekati godinu dana od posljednje utakmice s Rusijom i to je to. Samo se nadam da ću pomoći momčadi, da ćemo biti i dalje dobri, još i bolji. Nadam se da će biti sve dobro. Sad sam u Zagrebu, imam gips, morat ću ga nositi više od tjedan dana. Bit će to dobro sve”, zaključio je Konstantin Harkov.

Pronašao život u Hrvatskoj

Stoga, za Hrvatsku će pravo nastupa steći od 22. veljače 2022. godine. Drugim riječima, konkurirat će u momčadi Barakuda za Svjetsko prvenstvo u Japanu u svibnju te Europsko prvenstvo u Splitu tri mjeseca kasnije.

Isto tako, kao i u slučaju fantastičnog Xaviera Garcíje pa tako i u ovom, radi se o igraču, sportašu koji je jednostavno pronašao život u Hrvatskoj, zavolio ovu zemlju, vaterpolo ovdje. Sve jake reprezentacije imaju strance, ali ovaj je tek drugi hrvatski stranac u 25 godina, nakon Garcije koji ovdje živi deset godina. To su ljudi koji su tu našli sebe, oženili se, dobili djecu, u tom smislu je to neka druga priča nego netko tko dolazi igrati izvana, bez ikakvih emocija. Ovo je, stoga, jedna dobra priča.