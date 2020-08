To je uspjelo čak četiri puta hrvatskom rekorderu Luki Modriću

Ivan Perišić je probojem Bayerna u finale ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka postao 19. hrvatskim nogometašem koji je sa svojim klubom dospio na korak do osvajanja elitnog europskog klupskog natjecanja.

[FOTO, VIDEO] LYON – BAYERN 0:3: Bavarski stroj pregazio hrabri Lyon i izborio veliko finale protiv PSG-a; Gnabry i Lewandowski junaci pobjede

Čeka ga PSG

U nedjelju, 23. kolovoza, kad će Bayern igrati protiv Paris Saint-Germaina za naslov europskog prvaka, Perišić će moći postati 11. hrvatskim reprezentativcem koji je s klubom stigao na krov Europe.

To je uspjelo čak četiri puta hrvatskom rekorderu Luki Modriću s Real Madridom (2014., 2016., 2017., 2018.). Tri puta, također s Realom, do trofeja je stigao Mateo Kovačić (2016., 2017., 2018.), a dvaput je to uspjelo Dariju Šimiću s Milanom (2003. i 2007.). Po jednom su u momčadi europskog prvaka bili Alen Bokšić s Olympique Marseilleom (1993.), Zvonimir Boban s Milanom (1994.), Davor Šuker s Real Madridom (1998.), Igor Bišćan s Liverpoolom (2005.), Mario Mandžukić s Bayernom (2013.), Ivan Rakitić s Barcelonom (2015.) i Dejan Lovren s Liverpoolom (2019.).

Hrvatski nogometaši u finalima Lige prvaka od neovisnosti

1993. ALEN BOKŠIĆ (Olympique Marseille)

1994. ZVONIMIR BOBAN (Milan)

1995. Zvonimir Boban (Milan)

1997. Alen Bokšić (Juventus)

1998. DAVOR ŠUKER (Real Madrid)

2002. Boris Živković, Marko Babić, Jurica Vranješ (Bayer Leverkusen)

2003. DARIO ŠIMIĆ (Milan), Igor Tudor (Juventus)

2004. Dado Pršo (Monaco)

2005. IGOR BIŠĆAN (Liverpool), Dario Šimić (Milan)

2007. DARIO ŠIMIĆ (Milan)

2010. Ivica Olić, Danijel Pranjić (Bayern)

2012. Ivica Olić, Danijel Pranjić (Bayern)

2013. MARIO MANDŽUKIĆ (Bayern)

2014. LUKA MODRIĆ (Real Madrid)

2015. IVAN RAKITIĆ (Barcelona)

2016. LUKA MODRIĆ, MATEO KOVAČIĆ (Real Madrid)

2017. LUKA MODRIĆ, MATEO KOVAČIĆ (Real Madrid), Mario Mandžukić, Marko Pjaca (Juventus)

2018. LUKA MODRIĆ, MATEO KOVAČIĆ (Real Madrid), Dejan Lovren (Liverpool)

2019. DEJAN LOVREN (Liverpool)

2020. Ivan Perišić (Bayern) ?

NAPOMENA: Velikim slovim ispisana su imena igrača koji su osvojili Ligu prvaka