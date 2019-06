HRVATSKA DEVETKA UOČI UTAKMICE U KOJOJ JE POBJEDA VATRENIH IMPERATIV: ‘Svaki novi kiks bio bi veliki problem’

Njegova predstava mogla bi biti ključna

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u subotu u Osijeku očekuje vrlo važna utakmica protiv Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nakon što su Vatreni izgubili od Mađarske, pobjeda i tri boda iz utakmice s Walesom imaju ogroman značaj.

Napadač Hrvatske Andrej Kramarić u razgovoru za Sportske novosti prokomentirao je situaciju u kojoj se reprezentacija nalazi.

Znaju da nisu kao u Rusiji

“Svjesni smo da nismo kao u Rusiji. To je realno, to ptice na grani vide. Zbog toga se moramo još više fokusirati na trening. Ima dosta i mlađih kojima je jasno da to neće ići jednostavno, s treninga na utakmicu, pa ćemo lako odigrati. Ponovno se nalazimo u situaciji kad mnogi u Hrvatskoj misle da će biti glatko, da smo bolji od Walesa, favoriti, jer viceprvaci smo svijeta… Međutim, objektivna je činjenica da jako puno igrača nedostaje, da ne može biti ista ekipa.”

“Ponekad se suočiš s takvim problemima, zato bez potpune koncentracije, bez pravog pristupa i nastupa preko granica mogućnosti neće biti pobjede. Wales je prije tri godine igrao polufinale Eura, to nisu mali rezultati. Imaju mlade igrače naprijed i iskusnijeg Balea koji će sigurno za reprezentaciju puno više dati nego u Realu”, rekao je Kramarić za SN.

Iza Kramarića je izvrsna sezona, u svom Hoffenheimu postao je treći strijelac Bundeslige, a sada svi očekuju da golgetersku formu prenese i u reprezentaciju.

“Neću reći da se očekuje gol, nikad ne idem s takvim stavom, tako ni u Bundesligi. Na neki način sad mi je to opet nova pozicija jer cijelu sezonu u klubu sam igrao veznog, no čitav život sam prije toga bio špica, tako da mi je zadovoljstvo igrati centarfora. Bit ću sretan ako uđe jedna lopta, a ne primimo nijedan gol. Zapravo da mi kao Hrvatska postignemo barem jedan gol i dobijemo jer svaki novi kiks bio bi velik problem”, poručio je.

Utakmica protiv Walesa igrat će se u subotu s početkom u 15 sati, gotovo sigurno po velikoj vrućini koja se problem i nogometašima.

Vrućina je problem za sve

“Muči sve oko nas pa je onda jasno da će i nas na terenu. Posebice kad se sjetimo utakmice prošle godine protiv Senegala, ono je zaista bilo mučenje, a igrali smo tri sata kasnije. Trebaju nam volja, karakter i jako je važno da bude fino namočen teren. Ako će biti spor kao prošle godine, onda je to zbilja katastrofa. Nije lako probiti ni OK Opatiju po takvom travnjaku, a kamoli igrače i ekipu razine Walesa. Uz to moramo biti življi, motiviraniji, pa je važno da bude brz teren, brza lopta. Neka se u Osijeku pripreme dobro, neka ga ubrzaju, pokose malo jače, da nam bude lakše, pa možda jedna uđe. Jasno da ćemo se morati i braniti da ne bude kontri”, poručio je Krama.