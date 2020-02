HRVATSKA 15 GODINA ČEKA OVU UTAKMICU: Poznat i drugi finalist, slijedi košarkaška poslastica

U finalu ovogodišnjeg izdanja Kupa Krešimira Ćosića za košarkaše igrat će domaćin završnog turnira Zadar i Cibona, nakon što je Cibona u prvom polufinalnom dvoboju svladala Goricu sa 83-73 (21-21, 20-17, 25-17, 17-18), Zadar je u drugom susretu bio uvjerljiv protiv Splita sa 85-75 (24-15, 21-11, 19-21, 21-28).

Cibonu su do pobjede protiv Gorice predvodili Matic Rebec sa 28 i Ivan Novačić sa 15 koševa, dok su u sastavu Gorice najefikasniji bili Mislav Brzoja sa 16 i Lovro Mazalin sa 10 poena. Prvo poluvrijeme donijelo je nekoliko preokreta, a na kraju je Cibona osigurala odlazak na odmor s prednosti 41-38 tricama Bilinovca i Rebeca u posljednjoj minuti druge četvrtine. Dvoboj je počeo serijom Cibone 8-0, no Gorica se nakon minute odmora koju je pozvao trener Josip Sesar uspjela oporaviti i preko svojih visokih igrača doći do prednosti 19-16 pred kraj prve četvrtine.

U drugu četvrtinu bolje je krenula Gorica koja je postigla prvih sedam poena u tom dijelu igre, da bi u 16. minuti stigla do najveće prednosti na utakmici od 34-25. No, tada je uslijedila velika serija Cibone od 27-5 koja se protegnula kroz drugi dio druge i prvi dio treće četvrtine, prvo poluvrijeme zagrebački je sastav zatvorio udarom 16-4, a nastavak otvorio sa 11-1 za prednost 52-39 u 24. minuti. Hrvatski je prvak preokret ostvario prvenstveno dalekometnih šutom, a istaknuli su se Novačić i Rebec. Ubrzo se Cibona odvojila na najvećih 17 razlike (61-44). Gorica je odgovorila serijom 61-52, ali tih devet razlike bilo je najbliže što se uspjela primaknuti.

Dominacija domaćina

Dvoboj Zadra i Splita protekao je u potpunoj dominaciji domaćina koji su se na prvu veću razliku odvojili već nakon pet minuta kada su vodili sa 15-7, a nakon osam minuta igre bilo je već 24-10. Loš šuterski dan Splićana nastavio se i u drugoj četvrtini pa je nakon 13 minuta bilo već visokih 36-18 za domaće te je susret praktički bio riješen. U nastavku susreta Zadar je održavao prednost od 16 do 22 poena sve do pet minuta prije kraja kada je imao vodstvo od 80-58. Tada su domaći usporili i dopustili Splitu da serijom 14-1 smanji na 81-72 1:24 minuta prije kraja, a kod tog je rezultata Kovačevič imao i dodatno slobodno bacanje koje nije iskoristio. Ahmed je potom realizirao napad Zadra te otklonio bilo kakvu mogućnost velikog preokreta.

Muhammed Ahmed postigao je 14 koševa za Zadar, po 12 su dodali Martin Junaković i Domagoj Vuković, dok su kod Splita po 13 poena ubacili Antonio Vranković i Tomislav Gabrić, a 12 Maj Kovačevič.

Cibona je dosada osvojila sedam kupova, a Zadar šest. No, posljednji trijumf u ovom natjecanju Cibona je ostvarila još 2013. godine nakon čega je uslijedilo šest uzastopnih pobjeda Cedevite, dok je Zadar posljednji kup osvojio još 2007. godine. Cibona je gubila finala od Cedevite u posljednje dvije godine, dok je Zadru ovo prvi ulazak u finale nakon 2016. godine.

Zadar i Cibona dosada su se pet puta susretali u finalima Hrvatskog kupa, svih pet u razdoblju od 2000. do 2005. godine, a u tim finalima uspješniji su bili Zadrani sa 3-2.

Finalni susret na programu je u subotu od 17.30 sati.