HRVATICE KREĆU PO NOVO ČUDO: Trostruke europske prvakinje stoje im na putu do medalje; ‘Ona uvijek želi biti glavna zato što svi gledaju u nju’

“Nedjelja je velik dan za nas, možemo donijeti Danskoj brončanu medalju. Dat ćemo sve od sebe u utakmici. Iako smo bili razočarani protiv Norveške, naravno da ćemo pronaći snage u utakmici za treće mjesto. Ne trebamo ništa izmisliti da pobijedimo Hrvatsku. Da nas je netko prije tri tjedna pitao da ćemo igrati protiv njih za brončanu medalju, rekli bismo ‘veliko da’, tako da se nadam da ćemo nešto uspjeti pronaći”, rekao je danski izbornik Jensen.

7:59 – Uoči velike utakmice novinari RTL-a posjetili su obitelji naših rukometašica, a najprije su u goste stigli kod Kalausovih.

“Moram priznati da nam je prilično stresno, ali smo i presretni. Oduševljeni smo tim njihovim zajedništvom, a svaku utakmicu pratimo s popriličnim stresom. “I prije i poslije se čujemo porukama, prije utakmice im kažemo drž’te se, a poslije utakmice bravo, bile ste dobre.”, rekao je otac Larise Kalaus Tihomir.

“Svih ovih dana ne postoji ništa, nego rukomet, priča se o rukometu. Posebno kad je dvoje djece zajedno, onda je osjećaj još posebniji. Pripremamo doček, jedna naša slastičarna napravit će veliku tortu hrvatsku pa će ih dočekati ta torta”, rekla je Larisina majka Vera.

RTL-ove kamere stigle su i u dom trenutno najpopularnije hrvatske rukometašice Ćamile Mičijević. S njima je porazgovarao njen otac Mujo.

“Skupimo se svi uz kavu i kolač. Ja sam previše bučan pa me kritiziraju, ali moram, ne mogu se suzdržati. Za sutrašnju utakmicu bih poručio da ohlade glavu što je više moguće”, rekao je tata Mičijević pa opisao kako se Ćamila ističe na terenu i izvan njega.

“U svakom momentu, bilo u kući, na terenu, u reprezentaciji, Ćamila nastoji da bude glavna. Ona mora dokazati nečim da je glavna zato što svi gledaju u nju, a hvala Bogu igra dobro rukomet, a sve se sastalo pa sam ponosan na nju”, zaključuje Mičijević.

Utakmica za europsku broncu na rasporedu je u nedjelju od 15:30 sati, a moći ćete ju u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

7:57 – Hrvatska i Danska su do sada igrale četiri puta međusobno na europskim smotrama. Hrvatska je slavila samo jedanput: 2006. godine sa 26:22. Danska je dobila tri preostala susreta.

“Ova utakmica je ostvarenje snova, djevojke su izborile šansu da se bore za medalju. Igramo s jakim protivnikom, imaju puno šuteva iz vana, to je jaka skandinavska ekipa. U šahu su držali Norvešku u polufinalu. One će pokušati gurati u leđa i izmoriti nas, a mi ćemo naravno to pokušati zaustaviti. Vjerujem da će cure izvući zadnje atome snage i želimo ostaviti najbolji mogući dojam, želimo završiti ovo Prvenstvo s osmijehom na licu”, kazao je Šoštarić.

