Odlična organizacija utakmice u Nymburku, ali netko je tijekom utakmice provalio u našu svlačionicu te otvorio doslovno svaku torbu i jaknu te ukrao sav naš novac. Smiješno je to što smo svi pod korona-restrikcijama. Sve je u Češkoj zatvoreno i ne možete ići nigdje. Možda je bilo svega 60 ljudi u dvorani i opet se ovakvo s*anje dogodi. Želim vam laku noć.

…everything in this country is closed and you cannot go nowhere, and all together it was maybe 60 people allowed in the gym, and still this sh*t happens… Have a 'good' night!

— Miro Bilan (@M1roB1lan) March 9, 2021