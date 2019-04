HRVATA OBOŽAVAJU U TORINU: Mandžo se oglasio prvi put nakon potpisivanja novog ugovora i odmah zapalio društvene mreže

View this post on Instagram

Sono molto contento di annunciare di aver rinnovato il mio contratto con la @Juventus fino al 2021 ✍🏻 È un grande onore giocare per questo club fantastico che si prende davvero cura dei suoi giocatori e lottare con i miei compagni di squadra per i nostri tifosi! Sono grato ai dirigenti, guidati dal presidente Andrea Agnelli, e allo staff tecnico, guidato al mister Massimiliano Allegri, per il loro rispetto e la loro fiducia che fondano questo rinnovo. Come sempre, ricompenserò la fiducia dando il massimo ogni volta che scenderò in campo con la nostra maglia #bianconera ⚪️⚫️ I am very happy to announce that I have signed a new contract with @juventus until 2021 ✍🏼 It is a big honour to play for this amazing club that really cares about its players and fight with my great teammates for our brilliant supporters! I am grateful to the club management led by chairman Andrea Agnelli and the coaching staff led by Massimiliano Allegri for their respect and trust which set up this agreement. As always, I'll reward that faith by giving my maximum effort every time I step on the pitch in our famous #bianconeri jersey ⚪⚫ Forza Juve! 💪🏼 #finoallafine #proud #neverstop #stepbystep #mm17🌪