Ove sezone zabio je Barceloni dva gola na jednoj utakmici

Hrvatski napadač Ante Budimir privukao je pažnju ove sezone nakon što je postigao 13 golova i upisao tri asistencije igrajući za Mallorcu u španjolskom prvenstvu. No, nažalost oni nisu pomogli njegovoj momčadi da osiguraju ostanak u La Ligi. Budimir je, inače, dospio na naslovnice nakon što je postigao dva gola Barceloni.

“Nije jednostavno zabiti dva gola Barceloni i to u jednoj utakmici. Tribine su tad još uvijek bile pune i jasno, na osobnom planu sam bio jako sretan i zadovoljan zbog toga. Međutim, kad izgubiš 5:2, teško se veseliti tom osobnom uspjehu, moraš ga ostaviti po strani. Kad sam ušao u svlačionicu nakon utakmice, svima su bile pognute glave i onda je to nekako i tebi manje važno. Kad izostane momčadski rezultat, momčad nije zadovoljna i mogu reći da unatoč velikom individualnom uspjehu, ipak nisam osjetio potpuno veselje”, rekao je Budimir za SK. Upitan je potom koja su momčad i koji je igrač ostavio najveći dojam na njega.

“Real i Barcelona su ipak priča za sebe. Barcelona nas je doslovno deklasirala, to je momčad protiv koje se moraš potrgati na terenu da dođeš do lopte. U prvoj utakmici nam Messi da hat-trick, Suarez zabije gol petom, evo ne znam tko uopće na svijetu može zabiti takav pogodak osim njega. Kad to gledaš na terenu, u takvoj brzini, baš ostaneš impresioniran. Messi je jednostavno neka druga razina, nešto što još nisam vidio”, poručio je.

“Modrić? Bila mi je ovo prva prilika da sam na terenu s njime. Kad si tako blizu, kad si na metar od njega i kad gledaš kako to radi, nemaš što nego mu skinuti kapu. Način na koji to radi, ta lakoća, kako krade lopte, ne griješi pri posjedu, razigrava ekipu, odlazi u dubinu, jednostavno ti ostavi jači dojam o tome na kakvoj je on razini i kako je strašan igrač. Ne samo po igri, nego po autoritetu na terenu, svi ga slušaju, zna kada napraviti pritisak na suce, zna kad napraviti prekršaj. Na našoj utakmici je dobio žuti karton, ali to je bio prekršaj u pravom trenutku, upisao je tu savršenu asistenciju, jednostavno je čovjek koji sve radi u momčadi”, ispričao je napadač.