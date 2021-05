HRVAT PRESUDIO OLIĆEVOJ EKIPI: CSKA bez pobjede četiri utakimce zaredom, Vlašić se ozlijedio

Vlašić je zbog ozljede zatražio zamjenu na samom počeku drugog dijela

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Vlašić zamijenjen je zbog ozljede nakon prvog poluvremena susreta 28. kola ruskog nogometnog prvenstva u kojemu je moskovski CSKA, kojega vodi Ivica Olić, remizirao 1-1 (0-0) na svom terenu protiv Ufe, a strijelac za goste bio je hrvatski igrač Filip Mrzljak.

Vlašić je izašao na travnjak kako bi započeo drugo poluvrijeme, no i prije no što je sudac označio znak za početak nastavka utakmice odšetao je do klupe svoje momčadi i s bolnim izrazom na licu zatražio zamjenu. Čini se kako se radi o ozljedi desnog koljena.

Loš niz

Mrzljak, koji je odigrao čitav susret, doveo je Ufu u vodstvo u 66. minuti, no pet minuta potom poravnao je Čalov. Bio je to četvrti ovosezonski pogodak Mrzljaka u prvenstvu.

CSKA je tako odigrao četvrtu utakmicu zaredom u kojoj nije pobijedio te se trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice sa 47 bodova, dva manje od četvrtog Rubina iz kazana, a jednim više od šestog Sočija koji ima utakmicu manje i sedmog Dinama iz Moskve. Ufa je, pak, stigla na 14. mjesto sa 21 bodom, koliko ima i pretposljednji 15. Rotor iz Volgograda.

Begić bolji od More

Kapetan mlade hrvatske reprezentacije Nikola Moro igrao je za moskovski Dinamo do 60. minute u 0-2 (0-1) porazu na gotovanju kod Rubina za koji je Silvije Begić odigrao čitav susret.

Josip Čondrić branio je čitav susret u 1-0 (1-0) domaćoj pobjedi otora protiv Ahmata za koji je čitav susret odigrao Zoran Nižić. Ahmat je siguran u sredini ljestvice, 11. sa 36 bodova.