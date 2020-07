HRVAT POKVARIO PLANOVE PAŠALIĆU I DRUŠTVU: Atalanta kiksala i ugrozila izgleda za drugo mjesto, Vatreni promašio šansu za pobjedu

Nogometaši Atalante propustili su priliku vratiti se na drugo mjesto ljestvice talijanskog prvenstva, oni su u prvom susretu 34. kola Serie A na gostovanju kod Verone igrali 1-1 (0-0), a hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić propustio je dvije izgledne prilike za svoju momčad.

Pašalić, koji je odigrao čitav susret za Atalantu, imao je najbolju priliku prvog poluvremena kada je u 14. minuti nakon proigravanja Zapate izbio sam pred domaćeg vratara, ali nije uspio prebaciti istrčalog Silvestrija koji je nogama obranio udarac našeg igrača. Drugu priliku Pašalić je imao u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je iako s igračem Verone na leđima pucao sam sedam metara tik uz vratnicu.

😫 #Pašalić sfiora il gol, zampata a centimetri dal palo. 😫 Pašalić almost scores, but his shot is inches wide. #GoAtalantaGo ⚫🔵

Inače, Atalanta je povela u 50. minuti kada je Zapata iskoristio pogrešku Rrahmanija, a na 1-1 poravnao je Pessina u 59. minuti najbrže reagiravši na odbijenu loptu nakon obrane Gollinija. Boško Šutalo ostao je na klupi Atalante koja sada ima 71 bod, kao i drugi Inter koji će u nedjelju gostovati kod Rome, dok vodeći Juventus, koji će u ponedjeljak ugostiti Lazio, ima šest bodova više.

Verona, na klupi koje u subotu nije bilo kažnjenog Ivana Jurića, drži deveto mjesto sa 45 bodova.

So close from Pašalić, but it finishes 1-1! 😮

That might be the end of Atalanta's Scudetto dream 😬 pic.twitter.com/3MFirhzU50

— Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) July 18, 2020