HRVAT NA METI KULTNOG ENGLESKOG KLUBA: Htio ga je u Arsenal, a sada će završiti u redovim gradskog rivala?

Izrazili su spremnost da udovolje svim uvjetima talijanskog velikana

Poznata je želja Ivana Perišića da jednog dana zaigra u engleskoj Premier ligi. Ona bi mu se uskoro mogla i ostvariti. Do prije par godina bio je želja Josea Mourinha, ali on više nije u Manchster Unitedu. U siječnju je bio na korak do Arsenala, a u posljednje vrijeme bilo je govora o interesu Tottenhama. Sada se još jedan klub navodno uključio u utrku za njim.

Interovi zahtjevi

Riječ je o West Hamu. Gazzetta dello sport piše da bivši klub Slavena Bilića pozorno prati razvoj situacije. Također, spominje se da su spremni udovoljiti Interovim uvjetima te su spremni platiti im 35 milijuna funti za hrvatskog reprezentativca.

Perišić ove sezone igra dosta promjenjivo. Do sada je uspio upisati sedam golova i devet asistencija u 39 nastupa u svim natjecanjima.