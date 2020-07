Nakon četiri godine u Torinu seli na Camp Nou

Nogometnu karijeru Gorana Vučevića osim Hajduka ponajviše je obilježila Barcelone čiji je član bio od 1992. do 1997..Međutim bilo je to vrijeme kad su amo tri stranca mogla nastupati za klub pa se on tamo i nije pretjerano naigrao. No, ostao je u bliskim odnosima s klubom, a posljednje tri godine Splićanin je bio njihov skaut sve dok prije par mjeseci zbog koronakrize dobio otkaz. Zbog svega toga on je prava osoba koja može pojasniti pozadinu transfera Miralema Pjanića na Camp Nou.

“Pjanićevo ime nije isplivalo jučer. Pod povećalom je bio godinama, konstantno ga je pratila skautska služba Barcelone, a na kraju je jednostavno procijenjeno da je igrač koji može donijeti ono što se traži. Barcelona ima specifičan stil igre koji Pjaniću nije stran i zato sam uvjeren da će se uklopiti na pravi način. On je taj koji je u ovom trenutku najsretniji, ovo je transfer života”, rekao je Vučević za SportSport.ba. Osvrnuo se i na kritike dijela navijača ovakvim potezom kluba.

Nada se da će ih osvojiti

“Mnogi su u Španjolskoj iznenađeni ovim transferom. To je istina. Okej, Pjanić jeste igrač koji po svemu može pomoći Barceloni, ali transfer se događa danas kada on ima 30 godina. Uz sve to, u suprotnom pravcu je otišao daleko mlađi igrač koji je dobro krenuo i za kojeg se očekivalo da će biti sve bolji i bolji budućnosti. S te strane nekako i razumijem navijače. Ipak, nadam se da će ih Pjanić sve osvojiti svojim nogometnim znanjem i kreativnošću i da je ostaviti dobar trag”, dodao je te se vratio u vrijeme kada je on došao u klub.

“Barcelona je specifična, to je klub u kojem se morate u potpunosti podrediti kolektivu i koji desetljećima gaji istu igru koju je začeo Johan Cruyff. Iako nije više među nama, prisutan je sve ovo vrijeme. Ja sam imao sreću da potpišem za Barcelonu i da ostvarim svoj san, a još više sam sretan jer je upravo Cruyff insistirao na mom dolasku. U to vrijeme teško si mogao nešto više napraviti. Došao sam u klub koji je osvojio Ligu prvaka i u kojem su mogla igrati samo tri stranca tada, tako da se bilo teško izboriti”, kazao je.

Osvrnuo se i na glassine da je Dinamov Amer Gojak bio u njegovoj bilježnici dok je radio kao skaut Barce.

“Barcelona prati sve ono što je dobro. Da biste na kraju završili u takvom klubu morate dati nešto više. Primjerice, ako pričamo o Hrvatskoj, morate biti najbolji igrač u HNL-u, najbolji u reprezentaciji… Gojak je jako zanimljiv igrač i o njemu mislim sve najbolje, ali mislim da je za Barcelonu potrebno malo više”, iskreno je kazao Vučević na kraju razgovora za SportSport.ba.