HRVAT KOJEG JE LEBRON HVALIO ISPRIČAO KAKO MU JE PROPALA NBA KARIJERA: ‘Taj trenutak ju je uništio, poslije sam samo želio otići’

Tamo se na kraju zadržao samo dvije sezone

Ukića sam gledao nekoliko puta, a i igrao sam protiv njega. U ovoj ligi samo igrom možete postati bolji igrač. Morate biti na parketu. Da imate ne znam kakve treninge, ako ne igrate, nećete postati bolji igrač. Kada je Calderon zbog ozljede pauzirao, vidjelo se da je Ukić nadaren igrač. U utakmici protiv Spursa na mene je ostavio sjajan dojam i on je igrač koji ima NBA budućnost.

Ti je riječima prije više od deset godina veliki LeBron James za Večernji list govorio o tada jedinom Hrvatu u NBA ligi – Roku Ukiću (35). On je tamo proveo dvije godine dvije. U sezoni 2008.-2009. nastupao je za Toronto Raptorse, a onda još jednu za Milwaukee Buckse. U razgovoru za Sportklub otkrio je zašto nije duže ostao u najjačoj košarkaškoj ligi pogotovo jer ga je i svojevremeno i James pohvalio.

“Nisam mogao uhvatiti konstantu i to me koštalo. Imao sam sjajne dane, ali nisu dobri dani bili česti koliko bih ja htio da bih bio vrhunski na NBA razini. Jedino što sam htio bilo je igrati, a ne sjediti na klupi. Zbog nestrpljenja sam se vratio u Europu”, kazao je Ukić, koji je 2005. izabran u NBA.

Logična odluka

“U tom trenutku je bila logična odluka biti još tri godine u Europi. Izabran sam na bazi potencijala, ali nisam bio spreman za NBA. Spletom okolnosti sam ostao u Tau Ceramici uz bolje uvjete i bolju odštetu Splitu, pa im je to bila bolja odluka, a i moja jer nisam bio spreman za NBA”, ispričao je. Nakon sezone iz Toronta preselio u Buckse.

“To je definitivno trenutak kad mi se uništila NBA karijera. U Torontu sam imao budućnost, plan i program. No, Toronto je bio dosta nesređen klub. Bez play-offa i nezadovoljna zvijezda Chris Bosh, dovelo je do niza tradeova, pa tako i moj u Milwaukee. Međutim, imali su Jennigsa, iako sam uvjeren da sam bolji igrač od njega. On je imao ‘bum’ u prvoj sezoni, ali se kasnije pokazalo da nije toliko dobar. Imao sam mizernu situaciju kao treći play spletom okolnosti. Nikako nisam igrao, a posebno je teško palo što nisam igrao protiv Jasona Williamsa, pa sam se razočarao i htio otići. To je nevjerojatno. Paradoksalno zvuči, sve radiš da dođeš u NBA, a onda samo želiš otići. Mogu biti ponosan bez obzira na sve, na sve te dane”, poručio je.

Reprezentacija bolna točka

Nakon gotovo 20 godina igračke karijere otkrio je žali li za nečim i koliko još misli igrati.

“Ne žalim ni za čim, ali bih sigurno nešto napravio drugačije. No, samo iz ove perspektive. Tada mi je sve izgledalo dobro odlučeno. Poneki raspleti u reprezentaciji su ono za čim žalim. Sreća i sudačke odluke su u nekoliko navrata odlučili borbu za medalju ili neki veći uspjeh. Ukupno sam jako zadovoljan karijerom. Bilo je i dobrog i lošeg. No, kad povučem crtu, mogu biti jako zadovoljan. No, neću je još povući jer još igram. Ideš iz sezone u sezonu nakon 30-e jer svaka utakmica može biti zadnja. Nisam zasićen košarkom. Više sam mogao zamisliti odlazak u tridesetoj zbog ozljeda, nego sada i čekam kad će ponovno početi. Nebitna je razina, bitna je samo lopta i dva koša”, završio je.