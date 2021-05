Komentar: Nijemci u ovom slučaju uopće nisu problem, već su zapravo sjajna i možda i najbolja solucija, Sosa je dovoljno dobar za Bayern, Stuttgartu je valjda igrač ‘broj jedan’, dovoljno je dobar Lowu i Bierhoffu za reprezentaciju Njemačke, ali eto, nije dovoljno dobar Zlatku Daliću i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Engleski filozof, Thomas Hobbes, koji je djelovao u 16. i 17. stoljeću, zaslužan je za teoriju društvenog ugovora, zatim, poznat je po djelu Levijatan, u kojem iznosi doktrinu modernih prirodnih prava, ali poznat je i po djelu De Cive u kojem koristi jednu veoma interesantnu latinsku izreku, “Homo homini lupus est”, ili “čovjek je čovjeku vuk”.

Mi ćemo malo parafrazirati tu izreku za potrebe ovog komentara pa ćemo reći ovako, “Hrvat je Hrvatu vuk”, a kasnije ćemo svakako pojasniti i zašto.

Dakle, ovako. Trebao je to biti jedan sasvim normalan radni dan, malo odjeci polufinala Europa lige, malo izjave i najave vikend-utakmica, malo transfer-spekulacija, a onda se iz vedra neba pojavila vijest da mladi hrvatski reprezentativac Borna Sosa, uzima njemačko državljanstvo i već kroz narednih nekoliko tjedana ulazi u reprezentaciju Njemačke.

Ima njemačko državljanstvo

Ma bomba! Što? Kako? Zašto? Iznenađenje? Šok? Da? Ne! E pa ovako nekako ide ta priča, u koju doista nemamo razloga previše sumnjati jer na koncu Sosa je i sam priznao pred njemačkim medijima kako je ovaj scenarij moguć. Kako je inicijalno izvijestio Sky Sport, Borna Sosa mogao bi već u lipnju, na Europskom prvenstvu, zaigrati za reprezentaciju Njemačke, jer čelnici Njemačkog nogometnog saveza, predvođeni izbornikom Joachimom Lowom i direktorom Oliverom Bierhoffom, već neko vrijeme, navodno, u velikoj tajnosti pokušavaju isposlovati preotimanje Sose i mladi je Hrvat već uspio dobiti i njemačko državljanstvo.

Kaže se dalje ovako. Sosina majka rođena je u Berlinu i dio života provela je u Njemačkoj pa Borna nije imao previše problema s dobivanjem državljanstva. Isto tako i baka mu je godinama živjela u Ulmu, a Sosa dobro govori jezik i kao dječak je često boravio u Njemačkoj te na koncu član je Stuttgarta još od 2018. godine, kada je za sitnih šest milijuna eura prešao iz Dinama.

Borna je, navodno, prije nekoliko mjeseci već riješio svu papirologiju, dobio je državljanstvo i sada ima pravo nastupa za reprezentaciju, a Joachim Low ima sve razloge da ga i pozove jer Sosa ove sezone igra fantastičan nogomet i jedan je od najboljih, ako ne i najbolji lijevi bek Bundeslige.

Kvalitetniji od svih njemačkih bekova

Navodno je direktor reprezentacije Bierhoff već obavio razgovor sa Sosom i iznio mu plan za budućnost, a to zapravo i ne čudi jer njemačka reprezentacija žudi za jednim kvalitetnim bekom koji ima fantastičnu moć ponavljanja, koji igra u oba pravca, kojeg krasi urođeni bekemovski centaršut i koji već s 23 godine igra gotovo na razini svjetske klase. Njemačka na poziciji lijevog beka i wingbacka ima solidne, ali ne pretjerano jake igrače, poput Marcela Halstenberga, Robina Gosensa i Phillipa Maxa, a nije nam problem ustvrditi kako je Sosa daleko bolji i iskoristiviji igrač od njih.

“Bio sam u kontaktu s Bierhoffom. Nismo razgovarali samo o ovome što je pred nama, već smo razgovarali i o mojoj budućnost ako ću igrati za Njemačku, kako će to izgledati”, otkrio je Sosa pa odgovorio na pitanje postoji li mogućnost da će on igrati za njemačku reprezentaciju na nadolazećem Euru… “Da, to je moguće”, poručio je Sosa.

Sosa je ponajbolji, ako ne i najbolji lijevi bek Bundeslige. Ove sezone ima deset asistencija u 26 utakmica, vrijedi 12 milijuna eura i već se sada nagađa kako će na ljeto karijeru nastaviti u Bayernu koji je za njega spreman dati više od 20 milijuna eura. Dakle, da kratko rezimiramo, jer Nijemci u ovom slučaju uopće nisu problem, već su zapravo sjajna i možda i najbolja solucija, Sosa je dovoljno dobar za Bayern, Stuttgartu je valjda igrač “broj jedan”, dovoljno je dobar Lowu i Bierhoffu za reprezentaciju Njemačke, ali eto, nije dovoljno dobar Zlatku Daliću i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Kod nas samo na radaru

Sosa ima 23 godine. Dakle, već je gotovo zagazio u najbolje godine i igra vrhunski nogomet u solidnom bundesligaškom klubu. Sosa ima još podosta razvojnih godina pred sobom, Sosa je na kraju krajeva već odigrao 47 utakmica za mlade reprezentacije Hrvatske, dakle dao je i više nego što je trebao i u trenucima kada bi trebao biti, prema svim kriterijima, barem negdje u A selekciji on je tek “na radaru” izbornika Dalića.

“Borna Sosa je na našem radaru, redovito pratimo njegove nastupe u klubu i on je sigurno na širem popisu kandidata za A reprezentaciju. Povrh toga, bio je aktivan član mladih hrvatskih reprezentacija s kojima je postizao uspjehe, što je najbolji put do A reprezentacije. Od Borne očekujemo da nastavi s dobrim igrama u Stuttgartu i na taj se način još više približi A reprezentaciji. Naravno, svaki igrač ima pravo odlučiti koju zemlju želi predstavljati, ako ima takve opcije”, poručio je izbornik Zlatko Dalić preko službene stranice HNS-a.

S druge strane, ovako govori Bierhoff. “Znamo ga i pratimo ga već jako dugo. Mislimo da je Borna Sosa potencijalni njemački reprezentativac. I to ne mislimo samo sad na sljedećem Euru, gledamo i u budućnost“, rekao je Bierhoff, a prenosi njemački Bild.

Bolji od svih hrvatskih bekova

OK, Dalić u reprezentaciji ima Bornu Barišića koji igra solidno u Rangersima, koji ruku na srce nisu razina Bundeslige, ali dobro. Zatim, igra malo manje solidno u reprezentaciji, ali dobro on je tamo uistinu najmanji problem kada se pogleda šira slika. Statistika je na njegovoj strani i kada se sve sagleda trebao bi biti član reprezentacije, neupitno.

Druga Dalićeva opcija je Domagoj Bradarić, koji za razliku od Barišića ne igra baš svaku utakmicu za Lille i veoma je daleko od dobre forme. Bradarić je još od konca siječnja u silaznoj putanji. U posljednjih 15 utakmica Bradarić je samo dva puta igrao 90 minuta i to još tamo zimus, čak je sedam utakmica odgledao s klupe ne dobivši niti minute, a u posljednjih pet utakmica odigrao je negdje oko 54 minute sve skupa.

Treća Dalićeva opcija, moramo to tako reći, definitivno je najbizarnija. Naime, iz nama još uvijek nepoznatog razloga izbornik uporno poziva 28-godišnjeg Darija Melnjaka. Melnjak je igrač turskog Rizerspora, 12. plasirane momčadi Superlige i ove sezone ima svega tri asistencije iz 27 nastupa, ali vrlo je važno reći da je, kao i Bradarić, Melnjak od veljače naovamo sporedni igrač turskog kluba. U posljednjih 13 utakmica, čak šest je odgledao s klupe, a trener mu je u nekim utakmicama znao davati tek po pet minuta ili čak minutu na terenu.

Hrvat je Hrvatu vuk

Svaka čast dečkima, kako god da igrali, ali realno, prema svim parametrima, Sosa bi trebao biti barem drugi, ako ne i prvi izbor za lijevog beka u reprezentaciji. Međutim, u reprezentaciji Hrvatske očito vlada malo drugačiji model selekcije. Model koji se vodi krilaticom “u reprezentaciju se teško ulazi, a još teže izlazi”. Model koji se drži čvrste hijerarhije među igračima i arhaičnog postulata koji prvo vrednuje ime i status igrača, a tek onda formu i korisnost.

Kruži sada priča kako je Dalić, navodno, Sosi obećao poziv u reprezentaciju u prošlom ciklusu, ali ga je onda ipak posudio Igoru Bišćanu za U-21 Euro i tu je, navodno, sve puklo. Sada mogu cinici reći da je Sosa bio nestrpljiv, da je pretemperamentno odreagirao, ali realnost je takva da Sosa nema što čekati. U najboljim je godinama, izbornik njegove matične reprezentacije, Hrvatske, ga “ima na radaru”, iako je on ponajbolji igrač lige i to ne bilo koje, već njemačke Bundeslige i iako su ga ti isti Nijemci već s radara povukli i postavili na popis igrača za Euro.

Moramo se sada, nažalost, vratiti na onu parafraziranu izreku s početka i dotaknuti se Hrvata koji su ovu vijest o Sosi dočekali “na nož” jer to je zapravo i razlog zbog kojeg je nastao ovaj komentar. Vjerojatno bismo na prste dvije ruke mogli nabrojati Hrvate koji su bili sretni što je Sosa barem u nekoj reprezentaciji dobio šansu, ako već nije mogao u Hrvatskoj. Izdvajati te grozote, koje su mu njegovi sunarodnjaci pisali po Instagramu ili u komentarima ispod vijesti na portalu, nećemo, ali tu se doista najbolje vidi koliko je Hrvat Hrvatu, zapravo vuk.

Ne može i ne smije čekati

Borna je za Hrvatsku, kao što možete vidjeti u naslovnoj slici, pustio i krv, odigrao je gotovo 50 utakmica za mlade reprezentacije, jedva se probio, svojevremeno, u prvu momčad Dinama, svojski se namučio da dospije u prvu momčad Stuttgarta, napornim radom, požrtvovnošću i upornošću dogurao je do toga da ga prati Bayern i da je toliko dobar da ga želi i Njemačka.

Hrvatskoj očito još uvijek nije potreban, a kako se u njegovoj profesiji baš i ne može čekati deset, petnaest godina na promaknuće, što je u Lijepoj našoj nažalost optimalan rok za napredovanje u gotovo svim djelatnostima, on je morao donijeti pragmatičnu odluku kako bi unaprijedio karijeru i na koncu si poboljšao život. I donio je ispravnu i logičnu odluku time što se upustio u pregovore s njemačkom reprezentacijom. Htjeli vi to shvatiti ili ne.

Stoga, ne budite Sosi vuk, ne govorite mu da je izdajica svog naroda, nego mu čestitajte jer je svojim igrama zaslužio igrati u reprezentaciji koja je prepoznala i odlučila iskoristiti njegov potencijal. I ako već morate imati nekakvu negativnu emociju budite, eto, onda bijesni jer smo vrlo vjerojatno izgubili najboljeg lijevog beka još od Roberta Jarnija.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.