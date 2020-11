HRVAT I BRAZILAC OSIGURALI STATUS NAJBOLJEG TENISKOG PARA U 2020. PA PREKINULI SURADNJU: ‘Bilo je to odlično partnerstvo…’

Sljedeće će godine obojica igrati u paru s drugim parnerima

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Mate Pavić i brazilski tenisač Bruno Soares u subotu su osigurali status najboljeg svjetskog para za 2020., a od sljedeće godine će u lov na trofeje s drugim parterima.

HRVATSKI TENISAČ NAKON BIZARNOG RASPLETA NEĆE IGRATI POLUFINALE NA ATP FINALU U LONDONU: Za sve je kriv rezultat u drugom meču

Pavić i Soares su na završnom turniru u Londonu nesretno završili put u skupini i nisu se probili u polufinale zahvaljujući lošojem set-količniku od preostala dva para s dvije pobjede i jednim porazom, a u O2 Arenu su došli sa samo 35 bodova prednosti pred Amerikancem Rajeevom Ramom i Britancem Joeom Salisburyjem.

Pavić s Mektićem

No, porazom od Austrijanca Melzera i Francuza Roger-Vasselina u polufinalu Ram i Salisbury su ostali na tih 35 bodova zaostatka pa su Pavić i Soares po drugi put u karijeri došli do naslova najboljeg teniskog para u svijetu. Pavić je to bio prije dvije godine s Austrijancem Oliverom Marachom, a Soares 2016. s Britancem Jamiejem Murrayjem, s kojim će se od sljedeće godine ponovno spojiti.

📰 Pavic/Soares encerram o ano como a dupla número 1: https://t.co/NoTESwfaQ5 🗣️ Bruno: "Mais um objetivo alcançado. É muito especial, ainda mais depois de um dia frustrante como ontem. Nada como um dia após o outro. É mais um marco da minha carreira que tenho que curtir muito." pic.twitter.com/4YhKetXbGR — Aliny Calejon (@alcalejon) November 21, 2020

Mate Pavić će u 2021. igrati sa suigračem iz reprezentacije Nikolom Mektićem, koji će se u dana u Londonu u paru s NIzozemcem Wesleyjem Koolhofom boriti za naslov pobjednika završnog turnira protiv Melzera i Roger-Vasselina.

Teška godina

“Jako sam sretan za Brunu i mene što smo završili godinu kao broj 1. Bilo je to odlično partnerstvo i lijepo dostignuće za kraj”, izjavio je Mate Pavić koji je sa Soaresom kao stalnim partnerom igrao od turnira u londonskom Queen’s Clubu 2019.

U godinu i pol zajedničkih nastupa hrvatsko-brazilski par je u 2020. osvojio US Open i turnir u Montpellieru, došao do finala Roland Garrosa i pariškog Mastersa, a u 2019. osvojio Masters u Šangaju te izgubio finale u Stockholmu.

“Poseban je trenutak za nas što smo završili kao broj 1. Mislim da je to ogromno postignuće koje pokazuje da smo dobro igrali kroz cijelu godinu, koliko smo bili konstantni, osvajali velike turnire. Dobro ćemo proslaviti i sjetiti se svih lijepih zajedničkih trenutaka na terenu, jer smo svi zajedno prošli kroz tešku godinu”, zaključio je Bruno Soares.