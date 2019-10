HRGOVIĆU STIGLO OZBILJNO UPOZORENJE: ‘Nastupi li tamo suspendirat ćemo ga na dvije godine’

Najbolji hrvatski boksač izrazio je želju da još jednom napadne zlato na OI-ju

Nastupi li Filip Hrgović na olimpijskim igrama u Tokiju mogao bi snositi ozbiljne sankcije. Naime, nakon što je svjetski teškaški prvak Andy Ruiz izjavio da bi mu bila čast predstavljati Meksiko u Tokiju oglasio se predsjednik WBC-a Mauricio Sulaiman.

Protivi se

“WBC se strogo protivi nastupu profesionalnim boksačima na Olimpijskim igrama. To je neprihvatljivo i tako bi se prema tome trebali postaviti svi boksački fanovi i stručnjaci u svijetu. Olimpijski amaterski boks je nešto potpuno drugačije. To su dva suprotna sporta i opasno je igrati se s time. Ne smijemo to dozvoliti.

Postura de Mauricio Sulaimán @wbcmoro presidente de @WBCBoxing sobre la participación de púgiles profesionales en Juegos Olímpicos @JJOOTokio2020 🥊 "He tenido comunicación con los campeones del CMB y es absoluto rechazo"@record_mexico pic.twitter.com/9hTKMNFpOJ — Jocelin Flores (@Jocelinflores) October 1, 2019

“Ako neki profesionalni boksač, uključujući prvake i bivše prvake, odluči sudjelovati na idućim Olimpijskim igrama, bit će kažnjen s minimalno dvije godine suspenzije od strane WBC-a”, poručio je Sulaiman.

Hrgović je vlasnik WBC International titule pa bi u slučaju nastupa u Tokiju mogao ostati be znje, ali i bez prilike da se neko vrijeme bori na priredbama te organizacije.