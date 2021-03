HRGOVIĆU ĆE PASTI MRAK NA OČI KADA OVO VIDI: Hunter objasnio kako će svladati Filipa – ‘Pokosit ću ga i bit će mu neugodno’

Hrgović neće imati lak posao jer Hunter je jedan od najboljih boksača današnjice i sada je u podužem razgovoru za RTL kazao kakva su mu očekivanja od borbe

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, uskoro ulazi u ring s Amerikancem Michaelom Hunterom i bit će mu to ujedno najveća borba karijere i prilika da, ako pobijedi, napadne prvaka i uzme pojas prvaka teške kategorije.

No, Hrgović neće imati lak posao jer Hunter je jedan od najboljih boksača današnjice i sada je u podužem razgovoru za RTL kazao kakva su mu očekivanja od borbe i gdje vidi slave točke u Filipovom načinu boksanja. Hunter se javio iz svog doma u Los Angelesu za RTL pa objasnio kako je dugim pregovorima došao kraj.

“Mislim da će borba biti vrlo zahtjevna, moram se prilagoditi na neke stvari poput njegove visine, ali mislim da ću u tome uspjeti zbog svog iskustva i nekih kvaliteta koje ja imam, a on ne.”

Vidjeli smo Filipa kako boksa na distanci i ostavlja borce na sigurnoj udaljenosti, a vi volite “ulaziti” unutra i razmjenjivati udarce. Kako ćete učiniti da mu u borbi postane neugodno, da bude van svoje zone komfora?

“Sama moja prisutnost će učiniti da mu bude neugodno. Sama činjenica da ću biti svoj će govoriti dosta kad uđemo u ring.”

Taktika za Hrgu

Koja će biti taktika u meču?

“Za to služi trening kap, još radimo na tome i planiramo. Iskreno, već imam ideju kako pristupiti meču, znam gdje su mu slabe točke. Mislim da ću mu zaista otežati i sigurno će Filip biti izazov, ali mislim da se previše zaletio i ‘odgrizao više nego što može prožvakati’.”

Gledali ste Hrgovićevu borbu protiv Bookera, nakon borbe ste tweetali da ga želite. Htjeli ste ga, dobili ste ga.

“Istina. Pričali smo i ranije prije ovoga, ovo već traje. Uputio je neke otrovne strelice prema meni, imali smo mali rat na Twitteru, ali je sad zaista vrijeme za to riješiti”, kazao je, a onda se osvrnuo na činjenicu da ga je Hrgović nazvao “Instagram borcem”:

“Ja ni ne vodim svoj Instagram na taj način, ali vidjet ćemo. Kad uđemo u ring će on vidjeti koliko sam baš Instagram borac.”

Je li se promijenio?

Kako ste iskoristili ovu korona-godinu? Nije bilo velike akcije niti ozbiljnih mečeva. Vraćate se nakon borbe s Povetkinom u kojoj ste bili sjajni. Koliko ste se od tad promijenili?

“Bilo je vrlo zahtjevno naći različite načine za ostati u formi. U jednom sam trenutku postao i free agent. Nije bilo lako ostati konzistentan, ali jednostavno samo treba raditi. Treba dati sve od sebe, to je sve što od sebe mogu tražiti i sad smo tu, došao sam do borbe kao slobodni agent. Nije bilo lako, morao sam stavljati pritisak na situaciju. Nisam htio ući u dogovor s Hrgovićem i njegovom ekipom bez pravog uloga, prije toga je sve bilo samo prepucavanje na društvenim mrežama. Sad ulog postoji, onaj tko pobijedi se bori s Joshuom ili Furyjem i bit će u prilici za IBF. Postoji nešto, Hrgović mi je na putu i trebam ga pokositi.”

‘Borba će kratko trajati’

Vidiš li ovu borbu kao neki maraton u više rundi?

“Iskreno, i ne baš. Ne mislim da će trajati previše.”

Mnogo je bilo promjena po pitanju vašeg sljedećeg protivnika. Je li to stvaralo probleme u pripremi i imate li dovoljno vremena za spremiti se za Filipa, borba je za oko dva tjedna?

“Pa nekako sam u svakoj borbi bio nepripremljen, već u nekoliko borbi bi protivnik otpao ili potvrdio samo nekoliko dana prije pa bi ova dva tjedna već bila poprilično pristojan kamp. Mislim da će veliku ulogu igrati to što ću biti pripremljeniji nego u ostalim scenarijima.”

Je li vam ovo vrijeme bez borbi možda i pomoglo po pitanju fizičke pripremljenosti i izbjegavanja ozljeda?

“Mi svi ovdje smo vrhunski sportaši. Borim se još od djetinjstva i pauza mi je pomogla da zaliječim neke ozljede i da preciziram gdje su slabosti i bolne toče koje imam kao borac. Ojačalo me u nekim područjima jer sam se mogao fokusirati umjesto da mi je pažnja na borbi. Svakako je bilo dobro iskustvo jer sam bio u mogućnosti isprobati i trenirati neke nove stvari. Svi oko mene su malo trebali kompenzirati i raditi nove stvari zbog te situacije s Covidom. Bila je to gorko-slatka situacija.”

Koliko je Hrga dobar?

Tko će vam sparirati u kampu i “glumiti” Hrgovića? Imate li neka imena?

“Nemam neka imena, još pričamo i radimo na tome.”

Znate li neke borce s kojima se Hrgović već borio? Hoćete li pričati s Corbynom i Bookerom?

“Iskreno, Booker mi se nedavno javio i možda popričam s njim, to i nije tako loša ideja. Nisam pričao s Corbynom, ali to su ljudi s kojima ću definitivno barem popričati na mobitel.”

Gdje bi smjestili borbu s Hrgovićem? Je li on među najboljim borcima s kojima ste odmjerili snage ili nije na toj razini?

“Mislim da je ipak u vrhu, postigao je mnogo. Ipak mislim da se malo zaletio. S ovakvim situacijama smo se nosili i prije, kao protiv Bakolija. Mislim da je dobar borac i da će biti izazov te da će nekad biti jedan od najboljih boksača svijeta, ali trenutno ne mislim da je pravo vrijeme za njega.”

Kakve su njegove prijašnje borbe i protivnici?

“Svi znamo da se nije borio s najboljim boksačima ili s borcima u najboljoj formi i na vrhuncu karijere. Znamo da ću ja biti najopasniji borac s kojim je boksao i da će mu to biti izazov.”

Jeste li pratili njegovu amatersku karijeru? Slično kao i vi, borili ste se s Andyjem i Furyjem u amaterskoj karijeri, je li to nešto što vas čini boljim profesionalcem?

“Apsolutno. Kad imate ta iskustva u prošlosti, to pomaže. Mi smo svi učenici, na to gledam kao da sam dobio diplomu na maturi. To su iskustva koja ne zaboravljate, pogotovo kad su ti momci tako visoko rangirani. Svi smo bili u sličnim situacijama i borbama, jedino sam ja bio malo prije nego što se Hrgović pojavio pa nisam iskusio kakav je u amaterima. No, svakako takvo iskustvo pomaže.”

‘Nije dovoljno jak’

Jeste li bili razočarani ishodom borbe s Povetkinom i je li vam promijenilo pogled na boks?

“Očito je da nisam bio iznenađen, mislim da se nešto slično moglo i očekivati. Moj otac se nosio s ovakvim situacijama, brat mi je borac, ujak mi je trener. Znao sam da je to nešto što se može dogoditi, samo su mi svi govorili da to moram nadići. Ne možete biti samo bolji u borbi, pogotovo kad su svi izgledi protiv vas i kad ste autsajder. Morate biti izvanredni, mnogo bolji od drugog borca. Nemam izlike, tako je kako je, moram to prihvatiti.”

Na koju masu ciljate za borbu s Hrgovićem. Hoćete li biti na svojoj uobičajenoj masi ili ćete ići na nešto višu?

“Mislim da sam baš trenutno na najboljoj masi, oko 99 kilograma. Vjerojatno ću malo pokušati i smanjiti. Mislim da ne moram postati veći i dodati još kilograma. Ne mislim da je Hrgović jak kao što on smatra. Mislim da je velik, ali ne mislim da je jak.”

Saunders, pa čak i Filip na početku njegovog kampa su rekli da bi masa i snaga mogli donijeti razliku. Hrgović je za vas rekao da ste pametan borac, ali da će razlika u veličini i snazi biti dovoljna.

“On nije dovoljno velik i jak. Njegove ruke nisu dovoljno duge, shvaćate? Vidi se da nije toliko jak, služi se nekim prljavim taktikama. On i Bakole su otprilike jednake veličine, a vidjeli ste što se dogodilo njemu. Borio sam se i većim tipovima poput Furyja i Wildera. Hrgović je zapravo manji od tih boraca, jednostavno nije dovoljno velik i nema dovoljno duge ruke za borbu sa mnom.”

Ne smije izgubiti

Ova bi borba mogla biti prekretnica karijere, kako vi gledate na nju?

“Apsolutno, za mene je svaka borba sve ili ništa, pogotovo kad ste na B strani i slovite kao autsajder. Moram biti izvrstan, ali ću sigurno odgovoriti izazovu. Uzbuđen sam zbog borbe, ulog je velik. Hrgović ima dobar tim i potporu iza sebe, ali će naletjeti na prepreku i usporit će mu se napredak. Definitivno će nakon ove morati uzeti još nekoliko borbi i shvatit će da i nije toliko dobar kao što misli.”

Ovo je borba koju ne smijete izgubiti?

“Da, kao i za svakog borca. Ne mogu si to priuštiti i ne vidim kako bi se to moglo dogoditi. jednostavno uživam u putovanju.”

Postoji određeni strah kad se ulazi u svaki sparing. Osjećate li strah prije borbe s Hrgovićem?

“Nakon što boksate toliko dugo, i dalje postoji taj neki osjećaj i energija, ali se iz straha transformira u nešto drugo. Pretvara se u uzbuđenje, želite iskoristiti trenutak. Nije više strah kao na početku kad vam svaki udarac naudi, ali kako postajete iskusniji i vještiji, i dalje se javlja taj osjećaj hitnoće i važnosti, ali se onda prenosi na stvari poput tehnike ili uzbuđenja.”

Je li pričao s Filipom?

Četvrti se na IBF listi, sedmi u svijetu. Koliko aktivni planirate biti ove godine? Ako ovaj napad na IBF ne prođe dobro, planirate li nove borbe i napad na neki drugi pojas?

“Zaista ne gledam dalje od ove prve borbe. Znam da ću uvijek biti ovdje, uvijek ću biti težak protivnik, sve dok mi ne završi karijera. Zasad sam samo fokusiran na sljedeću borbu. Ne želimo gledati previše u budućnost, moramo riješiti što je ispred nas i to iskoristiti.”

Jeste li se našli s Filipom i imali kontakt u Washingtonu i Saudijskoj Arabiji?

“Trebali smo se već boriti nekoliko puta, tj. bili smo u razgovorima. Često smo se borili na istim priredbama i nekoliko puta nisam imao borbu i spomenuo sam njega. ‘Hrgović je ovdje, mogli bi se boriti i riješiti to’, kazao bih. Ne znam je li tad bio prezelen ili nedovoljno spreman ili neka druga isprika, ali promijenili su stav. Sviđam se da su promijenili energiju prema situaciji, ali znam o čemu su razmišljali na početku, ne mogu me prevariti oko toga. Zasigurno znam da se dugo nisu htjeli boriti sa mnom”, zaključio je Hunter