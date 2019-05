HRGOVIĆEV SUPARNIK PROGOVORIO O MRAČNOJ PROŠLOSTI: Otkrio kako se zbog legende odlučio vratiti nakon sedam godina u zatvoru

Veze s narkokartelom skupo su ga koštale

Hrvatski boksač Filip Hrgović (26) u noći sa subote na nedjelju ući će u ring s Amerikancem Gregoryjem Corbinom (38). Bit će mu to prva borba na američkom tlu i prilika da uđe među deset najboljih na svijetu.

Corbin je, inače, nedavno progovorio o svojoj mračnoj prošlosti i razlozima zbog kojih se tek s 31 godinom započeo profesionalnu karijeru. On je, naime, sedam i pol godina proveo u zatvoru zbog veza s meksičkim narkokartelom.

Poput Foremana

“Ja sam to dugovao samom sebi, ali i mnogim ljudima. Svi smo puno uložili u moju amatersku karijeru. Shvaćam da sam kasno krenuo s profesionalnim boksom, ali treniram od svoje osme godine. U početku to nije bilo ozbiljno je je obitelj htjela da se bavim nekim drugim sportom i zapravo sam kao natjecatelj s boksom počeo tek nakon koledža, kao 22-godišnjak“, počeo je.

”Izgubio sam prvi meč na nacionalnom prvenstvu 2003. godine, da bih godinu kasnije došao do finala. Potom sam 2005. godine osvojio natjecanje i saznao sam da je George Foreman osim mene jedini teškaš iz Texasa koji je osvojio Golden Gloves. Namjeravao sam se vratiti i to potvrditi 2006. godine, no dogodilo se što se dogodilo. Sjajno je imati svoje ime pokraj imena velikog Georgea Foremana. Zbog toga sam se u zatvoru svakog dana budio s ciljem da ostanem aktivan. Govorio sam si da ne smijem odustati i da svoje tijelo moram držati zaposlenim. Bilo je dana kad sam pomislio da ću biti star kada izađem i da neću moći ništa napraviti. No, onda sam rekao da me nije briga i da me nitko neće limitirati. Ja sam tu da bih ispunio svoj san”, ispričao je Corbin za Fighthype.

Prijenos je na RTL u noći sa subote na nedjelju u 3 sata, snimka istoga dana u 13:55.