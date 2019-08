HRGOVIĆA OČEKUJE BORBA S HEREDIJOM: Hrvatski boksač poslao je poruku koja se neće svidjeti Meksikancu

🗣 "This is what I live for, every day of my life – Boxing makes me feel alive" – @Filip_Hrgovic 🇲🇽

READ: https://t.co/bSDgkAsilp 📰

⚫️ #TeamSauerland ⚫️ pic.twitter.com/gG4IK4LLdF

— Team Sauerland (@TeamSauerland) August 20, 2019