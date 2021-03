HRGOVIĆ ŽESTOKO NAJAVIO MEČ S HUNTEROM: ‘On je ljigav borac. Vi ne znate što se zapravo događa. On nije htio meč sa mnom’

Hunter je prije nekoliko dana u ekskluzivnom intervjuu za RTL žestoko napao Hrgovića

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, održao je medijski konferenciju u četvrtak u svojoj dvorani u Zagrebu, a razlog je najveća borba u njegovoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri, protiv Amerikanca Michaela Huntera.

12: 21- Prije nego što krenemo na sportski dio želim se ispričat svima koji su me zvali, vaše je da zovete moje je da se ne javljam, moram sačuvat koncentraciju i sve ću se manje javljati. Nisam vas zaboravio, bit će intervjua.

12:22 – Svi znate zašto smo tu, meč s Hunterom za mjesto obveznog izazivača. Bogomdana prilika. Sretan sam što su se tako stvari posložile. Bilo je malo i sreće i truda. Red je došao na mene. Bogu hvala na tome. Ali nema puno mjesta euforiji, tek taj meč treba pobijedit i onda još meč za titulu i onda obranit titulu 15-20 puta. Nismo još ništa napravili ali ovo bi mogla biti prekretnica.

12:25 – Realna situacija koja je bila, što vi ne znate, jedno je što pričaju u medijima. On nije htio prihvatit borbu sa mnom, moj team je ponudio njemu borbu, on ju nije htio prihvatiti. tražio je razloge, da je premalo novca, u tim regularnim uvjetima nije htio prihvatiti borbu, a u medijima me prozivao. Ja samo šutim i radim, Nisam to komentirao, on nije htio ovu borbu u regularnim uvjetima, ali sada je morao prihvatiti. Ja bi se borio i za manje novaca, ja znam da ga ja mogu pobijediti.

12:26 – Mjesto se još ne zna, ali bit će negdje u svibnju. Ne mora značiti da će biti u Americi, ovisi koji promotor uzme tu borbu. Početkom svibnja bi trebalo biti.

12:27 – Ne znam tko će mi biti sparing partneri, treba se to skupiti, bit će ih 4-5 i bit će dobri boksači slični Hunteru.

12:29 – U meču za naslov prvaka ne znam koga bi više volio, i Joshua i Fury su dobri, ali pravi borac se mora moći prilagodit obojici, a ja mislim da to mogu. U meču između njih dvojice, Joshua je za mene kompletniji borac, ali teško je predvidjeti kako će taj meč završiti. Dobar je u bliskoj borbi i s distance, ima više oružja od Furyja u svom arsenalu.

12:30 – Meni više stilski paše Hunter nego Bakole. Cijelu karijeru sam imao izvrsne mečeve s nižim borcima, s višima sam imao problema, ali niti s njima više nemam problema. Više mi paše Hunter stilski.

12:32 – Na papiru je bolji od mene, ima veće pobjede, više borbi, ali ja nisam imao priliku pokazati što znam. Ja znam da bi ja nokautirao Povetkina, on je imao neriješeno. Ja nisam imao šansu boriti se s borcima s kojima se on borio. Na Olimpijskim igrama ja sam uzeo medalju, on je ispao u prvom kolu. Ja sam bolji, ali na papiru nisam favorit.

12:34 – Gubitnik u ovom meču bit će izbačen iz top 10 i morat će ostvariti puno pobjeda da bi se vratio. Poraženi ide čak pet koraka unazad, ali ja o tome ne razmišljam. Ako se to i dogodi ja pred sobom imam još sedam godina karijere i opet ću doći u tu poziciju. Nije smak svijeta. Ali poraz znači pet koraka nazad. Ja onda opet moram doći u jednu od pozicija obaveznog izazivača, a to je sigurno pet borbi s dobrim protivnicima da se vratim gdje sam bio, poraz nije poželjan i 50/50 je sada da će jedan to morat proći.

12:38 – On je mali ovako, djeluje lošije nego što izgleda da je. Takvi borci su ljigavi, on baca udarce iz svih kuteva, jednom rukom drži drugom udara. Hrabar je, ne boji se bacit i ući u izmjenu, on će krenuti jako, poslije se ispuše. Mislim da će to napravit i sa mnom da će krenut jako da će me htjet iznenadit, moram ga iskontrolirati i iskontrirati u prvih par rundi. Mora osjetit moju snagu. Vidjet će da ja nisam Bakole ili Povetkin, onda će se drugačije ponašati. Ne dat mu šansu, ima taj lijevi direkt u tijelo i u glavu i ne smijem mu dati da me pogodi. Mislim da će se u ovom meču pokazati da sve ono što sam ja pričao kada sam se spremao za lošije protivnike. Radio sam teške treninge i dugačku bazu, discipliniran sam i mislim da on nije na mojoj razini i to će se pokazati u kasnijim rundama meča. Neće moć izdržati to. Tu snagu i spremnost.

12:40 – Moguće ga je nokautirati Povetkinu je zamalo uspjelo, a ja sam bolji od Povetkina. Ima dosta rupa u njegovom boksu, vidjet će se to u kasnijim rundama. Tamo je moja prilika da ga nokautiram, a ako bog da možda i u prvima.

12:44 – Da, nažalost ništa od Olimpijskih igara… Sjetimo se prošle godine što se događalo. Ni tad nisam puno pričao, šutim i radim, ali ja sam prihvatio izazov od Hrvatskog boksačkog saveza da se borim s najboljim amaterom i rekao tko pobijedi, neka ide na oba kvalifikacijska turnira ili izabere koji mu paše. Oni su to odbili i rekli da Marko ide na europske, ja na svjetske. Da je bio taj scenarij koji sam ja htio, pobijedio bih Marka, izabrao europske kvalifikacije i bio jedini naš boksač na OI. To je pogreška vodstva hrvatskog boksa. Nisu to mogli predvidjeti. Nažalost, ja sad svoju priliku gubim kad su svjetske kvalifikacije otkazane, gubim šansu ostvarenja svog sna. Nadam se da će se ovaj dečko, Marko, oporaviti od nokauta koji je dobio u Turskoj, i da osvoji medalju na OI. Doživio je teški nokaut, ne krivim njega, ali vodstvo saveza je pogriješilo. Imali su boksača koji je spreman promijeniti svoj plan priprema i otići na OI. Sad neka se nose s tim.

12:46 – Kada bih mogao birati između olimpijskog zlata ili svjetske titule? Situacija je takva kakva je, oboje mi znači jednako.

Michael Hunter jedan je od najboljih boksača današnjice, ima skor 19-1-1 i već neko vrijeme se prepucava s Hrgovićem. IBF je pak prije nekoliko dana ponudio ovim borcima međusobni ogled i oni su ga prihvatili, a to će za obojicu biti najveći dosadašnji test. Onaj tko pobijedi u ovom meču dobit će odmah šansu boriti se za naslov prvaka.

Hunter je trenutno četvrti na ljestvici IBF izazivača i trebao se boriti s drugoplasiranim Charlesom Martinom, ali je ovaj u međuvremenu odustao. Hunter je prije nekoliko dana u ekskluzivnom intervjuu za RTL žestoko napao Hrgovića, a više pogledajte u videu ispod.