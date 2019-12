Nakon pobjede nad Ericom Molinom El Animal želi jačeg suparnika

Dva dana nakon što je došao do desete pobjede u profesionalnoj karijeri hrvatski boksač Filip Hrgović vratio se u Zagreb. Odmah po dolasku još je jednom ponovio da bi se u idućoj borbi želio odmjeriti snage s Dereckom Chisorom.

“Volio bih se boriti protiv svih velikih imena. Chisora bi mi bio dobar test da vidim od kakvog sam materijala napravljen. Ne možeš biti šampion, a da njega ne pobijediš. Njega su pobijedili svi šampioni. On to neće prihvatiti jer zna da će izgubiti i ne može na meni zaraditi tolike novce. Možemo se samo nadati da je sve prokockao ili propio pa da prihvati borbu”, poručio je Hrgović.

London u veljači?

Rekao je da bi njegov sljedeći meč mogao biti krajem veljače u Londonu, ali da ništa nije potvrđeno. Ovim putem progovorio je i o otme kako je proje dvije godine bio na ulici bez menadžera te da je bilo pitanje hoće li profesionalno boksati.

“Mavrović mi je rekao kad me tih dana vidio da je mislio da ću potonuti i da neću uspjeti, ali drago mi je da sam sve to prebrodio i da sam među top deset na svijetu. Moja najbolja izdanja tek dolaze i sve ću ih pomesti”, poručio je.

Osvrnuo se i na sporne udarce protiv Erica Moline. Mnogi su mu prigovorili zbog udaranja u potiljak.

“Sudac je u svlačionici rekao da nema udaraca iza glave, a ja sam mu rekao što ako on okreće glavu. To se i dogodilo, sudac me nije nijednom opomenuo. Ja uputim udarac u njegovo lice, a ako on okreće glavu, to je njegov problem. Mislim da su to glupi komentari, sudac je tu da mi da opomenu ili me diskvalificira, a ja ću sve napraviti da pobijedim”, rekao je i za kraj poručio da želi ići na OI i postati najbolji hrvatski boksač u povijesti, javljaju 24 sata.